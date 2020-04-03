Роналду первым из футболистов заработает миллиард долларов

Он присоединится к гольфисту Тайгеру Вудсу и боксёру Флойду Мейвезеру.

Нападающий итальянского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду в скором времени станет первым футболистом, кому удастся заработать миллиард долларов за карьеру.

Он станет лишь третьим спортсменом в истории, кому удастся преодолеть эту отметку, после гольфиста Тайгера Вудса и боксёра Флойда Мейвезера, сообщает Football Italia со ссылкой на Business Insider.

Отмечается, что на доходы Роналду не повлияет даже снижение зарплаты, равной совокупным выплатам за три месяца. В туринском клубе приняли решение урезать выплаты из-за пандемии коронавируса. Бренд португальца CR7 только в 2019 году принёс 100 миллионов долларов. Доход футболиста суммарно превысит отметку в миллиард в конце сезона 2019/20.

Издание отмечает, что в 2020 году к троице также может присоединиться швейцарский теннисист Роджер Федерер.