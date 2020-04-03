У "мисс Россия — 2015" заподозрили коронавирус

Сейчас девушка находится в Коммунарке и ждёт результатов анализов.

"Мисс Россия — 2015", 26-летнюю Софию Никитчук, доставили в больницу в Коммунарке с подозрением на коронавирус, сообщает Mash.

Модель отдыхала в Куршевеле, а по возвращении в Москву почувствовала недомогание: боль в горле, затруднённое дыхание. Девушку отвезли в больницу, где она проходит лечение и ждёт окончательных результатов анализов.