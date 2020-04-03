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Опубликовано 3 апреля 2020, 11:10
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У "мисс Россия — 2015" заподозрили коронавирус

София Никитчук. Фото © Instagram / nikitchuksofi

София Никитчук. Фото © Instagram / nikitchuksofi

Сейчас девушка находится в Коммунарке и ждёт результатов анализов.

"Мисс Россия — 2015", 26-летнюю Софию Никитчук, доставили в больницу в Коммунарке с подозрением на коронавирус, сообщает Mash.

Модель отдыхала в Куршевеле, а по возвращении в Москву почувствовала недомогание: боль в горле, затруднённое дыхание. Девушку отвезли в больницу, где она проходит лечение и ждёт окончательных результатов анализов.

София Никитчук — фотомодель и актриса родом с Урала, победительница конкурса "Мисс Россия — 2015" и первая "вице-мисс мира" того же года. Участница общественного движения Putin Team. Сейчас девушка участвует в различных телешоу и благотворительных проектах, помогает организаторам конкурса "Мисс Россия", принимает участие в фотосессиях для модных журналов и снимается в клипах отечественных исполнителей. Подробнее о биографии Никитчук читайте на сайте uznayvse.ru.

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Варвара Романова
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