У "мисс Россия — 2015" заподозрили коронавирус
София Никитчук. Фото © Instagram / nikitchuksofi
Сейчас девушка находится в Коммунарке и ждёт результатов анализов.
"Мисс Россия — 2015", 26-летнюю Софию Никитчук, доставили в больницу в Коммунарке с подозрением на коронавирус, сообщает Mash.
Модель отдыхала в Куршевеле, а по возвращении в Москву почувствовала недомогание: боль в горле, затруднённое дыхание. Девушку отвезли в больницу, где она проходит лечение и ждёт окончательных результатов анализов.
София Никитчук — фотомодель и актриса родом с Урала, победительница конкурса "Мисс Россия — 2015" и первая "вице-мисс мира" того же года. Участница общественного движения Putin Team. Сейчас девушка участвует в различных телешоу и благотворительных проектах, помогает организаторам конкурса "Мисс Россия", принимает участие в фотосессиях для модных журналов и снимается в клипах отечественных исполнителей. Подробнее о биографии Никитчук читайте на сайте uznayvse.ru.