Депутат Дегтярёв: Мы сделаем всё возможное для преодоления кризиса в индустрии туризма

Обсуждается и уже частично реализуется целый комплекс мер, который включает налоговые, кредитные, арендные каникулы для представителей бизнеса и многое другое.

Председатель Комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Михаил Дегтярёв рассказал Лайфу о поддержке туристической отрасли, которая оказалась в кризисной ситуации из-за эпидемии коронавируса. По словам парламентария, государство трезво оценивает ситуацию, понимает, что потери коснулись как самих туристов, так и представителей бизнеса, и в настоящий момент делается всё возможное, чтобы помочь и тем, и другим.

— Государственная дума поддержала правительственный законопроект о чрезвычайных мерах поддержки экономики, в том числе и туристической отрасли, в связи с распространением коронавируса в России. Во главе угла стоят интересы наших туристов, которые хотят вернуть деньги за оплаченные путёвки. В нынешних условиях это особенно важно, и туроператоры обязаны это сделать, — указал Дегтярёв.

Он добавил, что вместе с тем уже одобрен комплекс мер в поддержку самих туроператоров, которые позволят им получить компенсации из фондов, таких как "Турпомощь". По словам депутата, правительство для этого наделено достаточными полномочиями.

— Мы также передали свои предложения в поддержку туристической отрасли, которые включают налоговые, кредитные, арендные каникулы и другие первоочередные шаги. Мы вместе сделаем всё возможное для преодоления кризиса в индустрии туризма, — заверил собеседник Лайфа.

Напомним, что 25 марта президент Владимир Путин выступил с обращением к гражданам России из-за ситуации с коронавирусом и предложил меры поддержки для населения и бизнеса. В частности, он предложил объявить кредитные каникулы для физлиц и организаций, которые пострадали от коронавируса, предоставить малому и среднему бизнесу отсрочку по уплате всех налогов (кроме НДС) на полгода, а для микропредприятий дать ещё и отсрочку по страховым взносам в социальные фонды. Также глава государства счёл необходимым снизить процент страховых взносов с 30 до 15% для малых и средних предприятий, которые сейчас находятся в особо сложной ситуации, а ещё ввести на полгода мораторий на подачу заявлений о банкротстве тех компаний, которые наиболее пострадали от пандемии.