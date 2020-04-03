Именно из-за него пневмонией нового типа может заболеть огромное количество человек.

Специалист из Университета Вашингтона в Сент-Луисе Эбигейл Карлсон заявил, что главное отличие коронавируса от гриппа в том, что при эпидемии последнего у большей части людей есть иммунитет. Об этом сообщает Business Insider.

Карлсон также подчеркнул, что именно по этой причине коронавирусом может заразиться большое количество жителей планеты.