Названо главное отличие коронавируса от гриппа
Именно из-за него пневмонией нового типа может заболеть огромное количество человек.
Специалист из Университета Вашингтона в Сент-Луисе Эбигейл Карлсон заявил, что главное отличие коронавируса от гриппа в том, что при эпидемии последнего у большей части людей есть иммунитет. Об этом сообщает Business Insider.
Карлсон также подчеркнул, что именно по этой причине коронавирусом может заразиться большое количество жителей планеты.
Напомним, ранее сообщалось, что число умерших от коронавируса в мире превысило 50 тысяч человек. Заболеванием заразилось более миллиона человек.
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