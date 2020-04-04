Гендиректор центра также отметил, что CoViD-19 не был создан искусственно.

Коронавирус нового типа в будущем, скорее всего, станет обычным сезонным заболеванием, считает генеральный директор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии (ГНЦ ВБ) "Вектор" Ринат Максютов.

— Я уверен, что новый коронавирус не исчезнет из человеческой популяции, с большей вероятностью переформатируется в сезонное заболевание, и данный коронавирус будет всё время находиться в человеческой популяции по аналогии с другими сезонными коронавирусами или сезонным вирусом гриппа. Ну, возможно, с чуть большим количеством тяжёлых случаев, — сказал он в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус" на телеканале "Россия-1".

Глава "Вектора" также отметил, что вирус не был искусственно создан. CoViD-19 напоминает SARS, который вызвал атипичную пневмонию в 2002–2003 годах, однако их различия находятся на уровне 20%, что является показателем того, что вирус имеет естественную природу происхождения, а не создан в лаборатории.