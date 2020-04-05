Бывший премьер-министр Ливии умер из-за коронавируса

Он также страдал от проблем с сердцем.

Бывший премьер-министр Ливии Махмуд Джабриль, которому диагностировали коронавирус, умер в Каире, сообщает египетский информационный портал "Аль-Яум ас-Сабиа".

Отмечается, что 67-летний политик страдал от проблем со здоровьем. В больнице он находился с 27 марта.