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Регион
Опубликовано 5 апреля 2020, 17:37
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Бывший премьер-министр Ливии умер из-за коронавируса

Бывший премьер-министр Ливии Махмуд Джабриль. Фото © Spencer Platt / Getty Images

Бывший премьер-министр Ливии Махмуд Джабриль. Фото © Spencer Platt / Getty Images

Он также страдал от проблем с сердцем.

Бывший премьер-министр Ливии Махмуд Джабриль, которому диагностировали коронавирус, умер в Каире, сообщает египетский информационный портал "Аль-Яум ас-Сабиа".

Отмечается, что 67-летний политик страдал от проблем со здоровьем. В больнице он находился с 27 марта.

Джабриль был первым премьер-министром в Переходном национальном совете страны в 2011 году.

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Варвара Романова
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