Житель Тюмени едва не погиб, порезавшись об унитаз

Мужчина решил взобраться на него с ногами, и приспособление не выдержало.

Тюменские врачи спасли жизнь 36-летнему местному жителю, который получил тяжёлые порезы бедра после похода в туалет. Как сообщает портал Ura.ru со ссылкой на региональный Департамент здравоохранения, тюменец порезался об острые осколки сломавшегося унитаза.

— Травму 36-летний мужчина получил по нелепой случайности: забравшись с ногами на унитаз, он и не предполагал, что тот вдруг треснет, а острые, как бритва, осколки оставят глубокие раны на правом бедре, — говорится в сообщении ведомства.

Скорую помощь мужчине вызвал сосед, к которому обратился пострадавший. Медики приехали на место происшествия всего лишь через восемь минут.

— Помощь пострадавшему была оказана оперативно, что спасло ему жизнь, — сообщили в депздраве, добавив, что мужчину доставили в Областную клиническую больницу № 2.