В Госдуме предложили отменить ЕГЭ-2020 из-за коронавируса

Премьер-министр напрямую не отреагировал на эту инициативу.

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин на совещании предложил премьер-министру Михаилу Мишустину отменить ЕГЭ-2020 из-за эпидемии коронавируса, сообщает РИА "Новости".

Смолин отметил, что глава кабмина напрямую не отреагировал на его предложение не проводить госэкзамен, как это сделали американцы.

Тем не менее депутат уверен, что заместители Мишустина ещё вернутся к этому вопросу в зависимости от развития ситуации. Смолин также сообщил, что премьер-министр дал поручение проработать вопрос о повышении базового оклада учителей до 70% от средней зарплаты в регионе.