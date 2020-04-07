Росавиация назвала страны, откуда вывезут россиян в ближайшие дни

В МИД также отметили необходимость скорейшего вывоза россиян из Италии и Южной Кореи.

Граждане России в ближайшие дни смогут вылететь на родину из семи стран мира: Таиланда, Индии, Японии, Кипра, Испании, Турции и Черногории. Об этом сообщил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев во время очередного заседания рабочей группы Росавиации, координирующей работу по вывозу россиян из иностранных государств.

Заместитель министра иностранных дел Игорь Моргулов отметил необходимость скорейшего вывоза россиян из Южной Кореи и Италии.

Также в ведомстве уточнили, что ожидание следующих вылетов для пассажиров, которые не явятся на вывозные рейсы, может затянуться на неопределённый срок.

Тем временем эвакуационный рейс авиакомпании S7 прибыл из Бангкока в Иркутск. Он приземлился в международном аэропорту города в 02:40 по местному времени (21:40 мск), сообщается на сайте воздушной гавани. Все пассажиры будут помещены в обсерватор на карантин.