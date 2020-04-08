Ранее власти ввели карантин на всей территории страны.

COLCHANE

[Esta tarde Martes 7 de Abril]

Más de 200 ciudadanos bolivianos se enfrentan con la policía militar de su país en límite fronterizo.

Estas personas se encuentran en lado chileno, mientras el Gobierno Boliviano 🇧🇴 no les permite el ingreso... #Iquique @biobio pic.twitter.com/0aA07nirkV — Cristián Nuñez Fica (@HombredeRadio) April 7, 2020

Граждане Боливии не смогли вернуться в страну из Чили, столкнувшись с сопротивлением со стороны военных у границы.

Почти 200 боливийцев попытались пересечь границу у посёлка Кольчане, однако армия страны не пустила их исходя из указа и.о. президента страны Жанин Аньес о введении карантина и закрытии границ, сообщает газета El Deber.

Боливийцы после отказа в пропуске начали бросать в военных камни и другие предметы, один из них попытался отобрать у солдата оружие. К нему была применена сила, также военные пустили слезоточивый газ. Отмечается, что есть пострадавшие и потерявшие сознание.

Карантин на всей территории Боливии был введён 21 марта. На сегодняшний день в стране коронавирусом заразилось 194 человека, 14 из них умерли, двое вылечились.