Как будет выглядеть человек, который постоянно в компьютере, через 20 лет — фото не для слабонервных

Компания, специализирующаяся на онлайн-играх, провела исследование о влиянии гейминга на организм человека и создала отвратительный на вид манекен, чтобы показать, как заядлые геймеры могут выглядеть через 20 лет. Парня зовут Майкл, и он "геймер будущего".

Здоровьем Майкл не отличается. На это повлияли и постоянные недосыпы, и недостаток витамина D, и экзема, вызванная стрессом. А что говорить об искривлённом позвоночнике.

Кроме того, глаза парня налились кровью от того, что он вечно смотрит в экран своего компьютера, а пальцы стёрлись об контроллеры. Вряд ли найдётся кто-то, кто захочет выглядеть как он. Но волноваться рано — от пары часов гейминга в неделю такого не произойдёт.