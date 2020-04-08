Как будет выглядеть человек, который постоянно в компьютере, через 20 лет — фото не для слабонервных
Все мы прекрасно знаем о вреде сидячего образа жизни. Исходя из этого, в зоне риска оказываются офисные работники и... геймеры. Люди, посвятившие свою жизнь онлайн-играм, уже сейчас могут страдать от болей в спине и запястного синдрома, но что будет через 20 лет? Компания OnlineCasino представила модель человека, наглядно это показывающую.
Компания, специализирующаяся на онлайн-играх, провела исследование о влиянии гейминга на организм человека и создала отвратительный на вид манекен, чтобы показать, как заядлые геймеры могут выглядеть через 20 лет. Парня зовут Майкл, и он "геймер будущего".
Фото © OnlineCasino.ca
Здоровьем Майкл не отличается. На это повлияли и постоянные недосыпы, и недостаток витамина D, и экзема, вызванная стрессом. А что говорить об искривлённом позвоночнике.
Кроме того, глаза парня налились кровью от того, что он вечно смотрит в экран своего компьютера, а пальцы стёрлись об контроллеры. Вряд ли найдётся кто-то, кто захочет выглядеть как он. Но волноваться рано — от пары часов гейминга в неделю такого не произойдёт.
Фото © OnlineCasino.ca
Представители компании, разработавшей Майкла, также предложили свои способы, как не оказаться таким, как манекен. Они посоветовали регулярно заниматься спортом, пустить в комнату солнечный свет, чтобы предотвратить утомление глаз. Также следует соблюдать здоровую диету, напоминать себе выпрямить спину и делать разминку, чтобы предотвратить плохую осанку, пишет Unilad.
Фото © OnlineCasino.ca