"Бактериологический Чернобыль". Как лабораторная утечка спровоцировала вспышку сибирской язвы в Свердловске

Оглавление Это не пневмония! Виноваты военные? Свердловск пострадал от диверсии

Вспышка сибирской язвы началась в советском Свердловске, ныне Екатеринбург, 4 апреля 1979 года, за семь лет до чернобыльской трагедии. Но так же, как во время аварии на АЭС, советское правительство сделало всё, чтобы скрыть истинное положение вещей. Была развёрнута настоящая операция прикрытия, и главной причиной заболевания власти упорно называли заражённое мясо, которое якобы отведали все заболевшие.

По странному стечению обстоятельств именно после гибели людей была закрыта лаборатория в засекреченном городе Свердловск-19. Признавать существование лаборатории, входившей в НПО "Биопрепарат", правительство наотрез отказалось, ведь ещё в 1972 году СССР присоединился к конвенции, запрещающей разработку бактериологического оружия.

Фото © Getty Images / Central Press

Это не пневмония!

Всё началось с того, что хмурым утром в больнице № 24 города Свердловска умер пациент с пневмонией. Случай на тот день был единичный, и значения ему не придали. Однако начиная со следующего дня последовал настоящий поток больных из Чкаловского района Свердловска — все с подобными диагнозами, причём на обычную терапию антибиотиками пациенты не реагировали, подключение к аппаратам искусственной вентиляции легких не помогало. Более того, подобные случаи смерти от "токсической пневмонии" были зарегистрированы и в соседних больницах. Так, в больнице № 20 скончалось пять человек. Все они поступали с одинаковыми симптомами: высокая температура, тошнота, кашель и сильный озноб.

Главные врачи больниц Маргарита Ильенко и Яков Клипницер созвонились, обменялись данными и буквально схватились за головы: происходило что-то непонятное. Но что? Тем временем новых пациентов пришлось класть в коридорах, пациентов начала принимать больница № 40, а кривая больничной смертности неумолимо поползла вверх.

Свердловск, 1979 г. На переднем плане — комплекс зданий областной клинической больницы. На втором плане — комплекс зданий городской больницы № 40. Фото © pastvu.com

По данным некоторых гражданских исследователей, начиная с 5 апреля умирало по пять человек в день. Болезнь развивалась стремительно.

— Захожу в палату, — рассказывала позже журналистам главврач Маргарита Ильенко, — в ней лежит пациент, мужчина лет тридцати. Он со мной разговаривает, а по телу уже пошли трупные пятна. Вдруг у него рвота с кровью. И всё. Конец!

Только через шесть дней — 10 апреля в морге больницы № 40 было вскрыто тело первого погибшего. Побледневшие патологоанатомы переглядывались между собой: результат сомнения не вызывал. Причиной смерти стала сибирская язва — опаснейшее заболевание, которым болеют сельскохозяйственные животные и которое с лёгкостью передаётся человеку.

Виноваты военные?

Bacillus anthracis. Фото © Wikipedia

Болезнь вызывалась бактерией Bacillus anthracis и протекала молниеносно. Обычно она поражала лимфатические узлы и характеризовалась чёрными карбункулами, то есть язвами на коже. Но в Свердловске была другая картина: у пациентов сибирская язва вызывала сильнейшую интоксикацию и поражала главным образом лёгкие, что было необычным.

Через два дня для заболевших был выделен целый корпус на 500 кроватей — врачи ждали серьёзного наплыва больных. Вскоре в газетах города появились статьи, призывающие жителей города не покупать мясо с рук, в том числе и на колхозных рынках. Авторы заметок приводили 27 случаев заражения скота сибирской язвой в сёлах и в деревнях по трассе Свердловск — Челябинск. Колхозные бурёнки якобы заразились от "низкокачественного корма" — заражённой костной муки, добавленной в комбикорм.

Сообщение продублировали по телевизору, на стены домов расклеили предупреждающие плакаты. Но больше всего горожан напугала бригада военных, выехавших на обеззараживание улиц Чкаловского района. Они поливали дезрастворами крыши домов и обеззараживали хлоркой квартиры заболевших.

Фото © Пушкарев Альберт / Фотохроника ТАСС

По городу поползли слухи. Основной неофициальной версией стала утечка из биолаборатории Свердловска-19. Якобы виновником утечки стал один из сотрудников лаборатории, который якобы снял загрязнённый фильтр с системы вентиляции и даже написал сменщикам записку, но не внёс информацию в дежурный журнал. Пришедший следом за ним начальник смены запустил оборудование, не подозревая о том, что защита снята, и выпустил болезнетворную бактерию в воздух.

Зараженное спорами болезни облако миновало военный городок № 19, частично задело военный городок № 32 и опустилось на районы Свердловска — Вторчермет и Керамический завод. Позже выяснялось, что многие из заболевших утром 2 апреля оказались в полосе, растянувшейся на четыре километра с подветренной стороны от лаборатории.

2 апреля после ЧП военным городка № 32 запретили покидать казармы; 3 апреля в город прибыл генерал-полковник Ефим Смирнов — начальник 15-го Главного управления Генштаба ВС СССР, после чего все военные были осмотрены и вакцинированы от сибирской язвы. Тем не менее некоторые из солдат всё же умерли.

Ефим Иванович Смирнов Начальник 15-го Главного управления Генштаба ВС СССР

4 апреля, когда местные врачи ещё не знали о вспышке болезни, в Свердловск прибыли главный санитарный врач СССР генерал Пётр Бургасов и главный инфекционист Министерства здравоохранения Владимир Никифоров.

Владимир Николаевич Никифоров Главный инфекционист Министерства здравоохранения

То, что у военных была утечка из лаборатории, в 1992 году открыто признал первый президент России Борис Ельцин. В интервью он рассказал, что именно после этого случая председатель КГБ Юрий Андропов приказал закрыть лабораторию, но разработки велись вплоть до начала 1990-х годов, когда Ельцин личным приказом запретил их.

О том, что в смерти горожан виноваты военные, якобы говорил и тот факт, что у них была выявлена лёгочная форма заболевания, которая, как правило, вызывается боевыми штаммами сибирской язвы и передаётся через воздух. При употреблении заражённого мяса такая форма заболевания почти исключена. Но означало ли всё это, что в смерти горожан были виноваты советские бактериологи? Вовсе нет.

Свердловск пострадал от диверсии

Фото © Stone Forest

Военный микробиолог, специалист по истории разработки биологического оружия Михаил Супотницкий высказал предположение, что на самом деле вспышка сибирской язвы в Свердловске стала следствием диверсионно-террористического акта, целью которого было как раз закрытие лаборатории в Свердловске-19 и дискредитация СССР перед Олимпиадой-80.

Об этом, как считает бактериолог, говорит эпидемиология вспышки, ведь заболевшие поступили в больницу не одномоментно, а на протяжении 69 дней; последний случай был зафиксирован в июне. Это намного больше, чем самый длинный инкубационный период, который у сибирской язвы составляет от трёх дней до трёх недель.

Исследовав произошедшее, Супотницкий пришёл к выводу, что очагов заражения свердловчан было несколько и все они располагались вдоль одной линии от лаборатории, при этом, по данным метеослужбы, ветер 2 апреля в этом направлении не дул.

Сходные по картине случаи инфицирования произошли в этом же году в Зимбабве среди просоветски настроенных партизан, через два года — на Кубе, а в 2001 году — в США.

На "западный" след указывает и тот факт, что о вспышке болезни в Свердловске радиостанция "Голос Америки" поведала своим слушателям уже 5 апреля 1979 года, когда сами свердловчане ещё ни о чём не знали. А ассигнования на научные исследования биологического оружия в США в последующие пять лет после свердловских событий выросли в пять раз.

Военные медики СССР позже рассказывали, что при исследовании тел умерших в Свердловске нашли четыре штамма бактерии сибирской язвы, характерные для Канады и ЮАР, и сделали предположение, что кто-то завёз споры болезни в Свердловск и в течение месяца распылял их по определённой схеме на остановках автобусов, когда люди утром ехали на работу.

Фото © ТАСС / Игорь Зотин