В Великобритании за последние сутки установлен рекорд смертности от коронавируса
Фото © ТАСС / PA Wire / PA Images
Общее число смертей выросло до 7097.
Число умерших от коронавирусной инфекции в Великобритании за последние сутки составило 938 человек, что является новым рекордом, сообщило Министерство здравоохранения страны.
Всего 232 708 граждан прошли тестирование, анализы 60 733 показали положительный результат на CoViD-19.
Больше всего смертельных случаев было зафиксировано в Англии. За сутки там скончалось 828 человек (6483 всего). Далее идут Шотландия (4565 умерших), Уэльс (4073) и Северная Ирландия (1339).
Ранее Лайф сообщал, что даже премьер-министр Британии Борис Джонсон был госпитализирован с коронавирусом. После ухудшения состояния его перевели в отделение интенсивной терапии. Накануне стало известно, что он идёт на поправку.