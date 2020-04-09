Переговоры по Украине
Бюджет и налоги — 2027
Атаки БПЛА

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 9 апреля 2020, 03:29
5892

В Великобритании за последние сутки установлен рекорд смертности от коронавируса

Фото © ТАСС / PA Wire / PA Images

Фото © ТАСС / PA Wire / PA Images

Общее число смертей выросло до 7097.

Число умерших от коронавирусной инфекции в Великобритании за последние сутки составило 938 человек, что является новым рекордом, сообщило Министерство здравоохранения страны.

Всего 232 708 граждан прошли тестирование, анализы 60 733 показали положительный результат на CoViD-19.

Больше всего смертельных случаев было зафиксировано в Англии. За сутки там скончалось 828 человек (6483 всего). Далее идут Шотландия (4565 умерших), Уэльс (4073) и Северная Ирландия (1339).

Ранее Лайф сообщал, что даже премьер-министр Британии Борис Джонсон был госпитализирован с коронавирусом. После ухудшения состояния его перевели в отделение интенсивной терапии. Накануне стало известно, что он идёт на поправку.

BannerImage
Артур Лапсаков
  • Новости
  • Великобритания
  • англия
  • уэльс
  • Шотландия
  • Северная Ирландия
  • В мире
  • Коронавирус
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar