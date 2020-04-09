В Великобритании за последние сутки установлен рекорд смертности от коронавируса

Общее число смертей выросло до 7097.

Число умерших от коронавирусной инфекции в Великобритании за последние сутки составило 938 человек, что является новым рекордом, сообщило Министерство здравоохранения страны.

Всего 232 708 граждан прошли тестирование, анализы 60 733 показали положительный результат на CoViD-19.

Больше всего смертельных случаев было зафиксировано в Англии. За сутки там скончалось 828 человек (6483 всего). Далее идут Шотландия (4565 умерших), Уэльс (4073) и Северная Ирландия (1339).