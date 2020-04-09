ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 9 апреля 2020, 04:04
3971

В Непале носорог прогнал "нарушителей карантина" с улицы — видео

Возможно, именно из-за такого строгого контроля в Непале CoViD-19 заразилось всего девять человек.

В Непале носорог вышел из Национального парка Читван и прогулялся по улицам. Видео инцидента опубликовал инспектор лесной службы в Индии Парвин Касван.

Носорог прогуливался по улице, а увидев людей, бросился на них, заставив убежать. Завершив прогулку, животное вернулось в парк.

Некоторые пользователи пошутили, что носорог следит за безопасностью во время карантина, введённого из-за распространения коронавирусной инфекции.

Ранее битва двух тигров за территорию попала на видео.

BannerImage
Артур Лапсаков
  • Новости
  • Животные
  • Непал
  • носороги
  • В мире
  • Коронавирус
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar