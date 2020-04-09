В Непале носорог прогнал "нарушителей карантина" с улицы — видео

В Непале носорог вышел из Национального парка Читван и прогулялся по улицам. Видео инцидента опубликовал инспектор лесной службы в Индии Парвин Касван.

Носорог прогуливался по улице, а увидев людей, бросился на них, заставив убежать. Завершив прогулку, животное вернулось в парк.