В Непале носорог прогнал "нарушителей карантина" с улицы — видео
Возможно, именно из-за такого строгого контроля в Непале CoViD-19 заразилось всего девять человек.
So this #rhino thought to take things in his own hand. Went for an inspection. Btw rhino venturing out from forest happens a lot, even without lockdown. Forward. pic.twitter.com/Ck1sft3Emb— Parveen Kaswan, IFS (@ParveenKaswan) April 6, 2020
В Непале носорог вышел из Национального парка Читван и прогулялся по улицам. Видео инцидента опубликовал инспектор лесной службы в Индии Парвин Касван.
Носорог прогуливался по улице, а увидев людей, бросился на них, заставив убежать. Завершив прогулку, животное вернулось в парк.
Некоторые пользователи пошутили, что носорог следит за безопасностью во время карантина, введённого из-за распространения коронавирусной инфекции.
Ранее битва двух тигров за территорию попала на видео.