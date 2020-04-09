Отчёт правительства в Госдуме перенесли на более поздний срок

Он должен был пройти 15 апреля.

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что отчёт кабмина перенесён с 15 апреля на более поздний срок.

— Ежегодный должен быть отчёт правительства в Государственной думе. Мы договорились, что отчёт правительства из повестки следующей недели мы переносим на более поздний срок, — сообщил Володин.

Он отметил, что, возможно, отчёт правительства в Госдуме пройдёт в июле. Володин добавил, что фракции уже завершили совещания, которые проходят с кабмином перед отчётом.