Отчёт правительства в Госдуме перенесли на более поздний срок
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Он должен был пройти 15 апреля.
Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что отчёт кабмина перенесён с 15 апреля на более поздний срок.
— Ежегодный должен быть отчёт правительства в Государственной думе. Мы договорились, что отчёт правительства из повестки следующей недели мы переносим на более поздний срок, — сообщил Володин.
Он отметил, что, возможно, отчёт правительства в Госдуме пройдёт в июле. Володин добавил, что фракции уже завершили совещания, которые проходят с кабмином перед отчётом.
Напомним, ранее Лайф сообщал, что правительство начало подготовку новых мер поддержки населения и бизнеса в связи с пандемией коронавируса.