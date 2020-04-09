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Опубликовано 9 апреля 2020, 14:48

Отчёт правительства в Госдуме перенесли на более поздний срок

Фото © ТАСС / Новодережкин Антон

Фото © ТАСС / Новодережкин Антон

Он должен был пройти 15 апреля.

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что отчёт кабмина перенесён с 15 апреля на более поздний срок.

Ежегодный должен быть отчёт правительства в Государственной думе. Мы договорились, что отчёт правительства из повестки следующей недели мы переносим на более поздний срок, — сообщил Володин.

Он отметил, что, возможно, отчёт правительства в Госдуме пройдёт в июле. Володин добавил, что фракции уже завершили совещания, которые проходят с кабмином перед отчётом.

Напомним, ранее Лайф сообщал, что правительство начало подготовку новых мер поддержки населения и бизнеса в связи с пандемией коронавируса.

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Анастасия Иванова
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