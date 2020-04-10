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Регион
Опубликовано 10 апреля 2020, 08:21
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В Госдуме предложили дать врачам дополнительный отпуск после пандемии CoViD-19

Фото © ТАСС / Михаил Терещенко

Фото © ТАСС / Михаил Терещенко

Это может стать ещё одной мерой поддержки медработников.

Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил предоставить борющимся с коронавирусом врачам дополнительный отпуск после пандемии. Об этом сообщает RT со ссылкой на письмо парламентария, направленное главе Минздрава РФ Михаилу Мурашко.

Эксперт напомнила, что сохраняются как региональные, так и федеральные меры по поддержке врачей
Эксперт напомнила, что сохраняются как региональные, так и федеральные меры по поддержке врачей

Прошу вас рассмотреть возможность предоставления медицинскому персоналу, задействованному в борьбе с коронавирусной инфекцией, дополнительного оплачиваемого отпуска продолжительностью 28 дней после завершения режима особых мер, — отмечается в послании.

Сухарев обратил внимание на то, что в стране уже утвердили ряд дополнительных выплат медикам, помогающим инфицированным CoViD-19. По словам депутата, отпуск может стать ещё одной мерой поддержки.

Ранее вирусолог рассказал, какие дополнительные риски для здоровья несёт CoViD-19.

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София Алабина
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