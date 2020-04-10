В Госдуме предложили дать врачам дополнительный отпуск после пандемии CoViD-19
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Это может стать ещё одной мерой поддержки медработников.
Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил предоставить борющимся с коронавирусом врачам дополнительный отпуск после пандемии. Об этом сообщает RT со ссылкой на письмо парламентария, направленное главе Минздрава РФ Михаилу Мурашко.
— Прошу вас рассмотреть возможность предоставления медицинскому персоналу, задействованному в борьбе с коронавирусной инфекцией, дополнительного оплачиваемого отпуска продолжительностью 28 дней после завершения режима особых мер, — отмечается в послании.
Сухарев обратил внимание на то, что в стране уже утвердили ряд дополнительных выплат медикам, помогающим инфицированным CoViD-19. По словам депутата, отпуск может стать ещё одной мерой поддержки.
Ранее вирусолог рассказал, какие дополнительные риски для здоровья несёт CoViD-19.