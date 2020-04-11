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Регион
Опубликовано 11 апреля 2020, 09:42

В Госдуме предложили увеличить число бюджетных мест для врачей-вирусологов

Борис Чернышов отметил, что пандемия показала важность специалистов такого профиля.

Заместитель председателя Комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил увеличить число бюджетных мест для инфекционистов и вирусологов в медицинских университетах. Соответствующее обращение он направил руководству Минздрава и Минобрнауки.

Предлагается увеличить количество бюджетных мест для инфекционистов и вирусологов (в том числе в ординатуре) специализированных вузов Российской Федерации, чтобы в наше опасное время Россия была подготовлена и имела больше специалистов такого профиля, — цитирует послание RT.

При этом он не уточнил, на сколько нужно увеличить число бюджетных мест.

Чернышов отметил, что пандемия коронавируса показала важность специалистов такого профиля. По его мнению, в будущем нужно задумываться не только о наличии лекарств от тех или иных болезней, но и о медиках, которые помогают справляться с эпидемиями.

Ранее Лайф рассказывал, что из-за пандемии коронавируса медикам будут доплачивать до 80 тысяч в месяц.

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Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов

Варвара Романова
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