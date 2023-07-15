Великие фильмы Голливуда, основанные на идеях советских режиссёров и учёных Оглавление Наследие Стругацких Вдохновившихся Циолковским не счесть Бородатый анекдот космических масштабов: Джордж Лукас в конце 90-х приезжал в Москву и тщетно пытался объяснить, что ему необходимо увидеться с великим режиссёром Павлом Клушанцевым. Никто ничего не понял. И это было бы смешно, если бы не было так грустно. 40893 40893 Коллаж © LIFE. Фото © "Звёздные войны: Пробуждение силы", режиссёр Джей Джей Абрамс, сценаристы: Лоуренс Кэздан, Джей Джей Абрамс / Kinopoisk.ru

Джордж Лукас только мечтал познакомиться с "крёстным отцом "Звёздных войн" (кстати, так и не удалось), а вот Сергей Павлович Королёв знал его лично. Ещё до запуска первого спутника в 1957 году фильм Павла Клушанцева показал и выход в открытый космос, и жизнь на борту космической станции. Да так достоверно, что его даже заподозрили в доступе к совершенно секретной информации. При создании фильма "Дорога к звёздам" научными консультантами были конструктор космической техники Михаил Тихонравов, астрофизик и автор термина "реликтовое излучение" Иосиф Шкловский.

А ещё ленту смотрел 29-летний Стэнли Кубрик. Спасибо, CBS. Смотрел, конечно, не как зритель, а как уже состоявшийся кинематографист. И его, представьте себе, поразили трюки и спецэффекты. К примеру, очень заинтересовало, как удалось добиться эффекта невесомости. Разумеется, он понял, что zero gravity снимали с помощью троса. Он прячется позади космонавта, и на самом деле это не он кружится в воздухе — это за кадром рабочие вертят саму кабину корабля.

Спустя 11 лет Кубрик воспользовался хитроумной техникой в легендарной "Космической одиссее 2001 года" по роману Артура Кларка. В одном из эпизодов главному герою, астронавту Дейву Боумену, нужно добраться до "мозга" обезумевшего бортового компьютера, который убил нескольких человек. Так вот, момент вылета в шлюз снимали как раз по принципу Клушанцева. Актёр Кир Дулли был прицеплен тросом и падал с пятиметровой высоты, а в это время снизу его снимал кинооператор. За кадром вторым концом верёвки был связан каскадёр внушительных габаритов: ему нужно было по сигналу прыгнуть в другую сторону, чтобы послужить противовесом и не позволить Дулли падать слишком быстро. Позже артист рассказывал, что сцену сняли с одного-единственного дубля и это было очень страшно.

А ещё в "Дороге к звёздам" есть звездолёт с центрифугой-"бубликом", которая вращается, и за счёт центробежной силы по её внутренней поверхности можно ходить, то есть получается искусственная гравитация. Собственно, у Кубрика в такой баранке и обретается экипаж.

Через пять лет после "Дороги к звёздам" Клушанцев снял фильм "Планета бурь", который показали впоследствии в 28 странах. Честная, справедливая картина о путешествии на Венеру. И да, с патриотичным пафосом. В 1962 году наука ещё не знала, что на самом деле представляет собой окружающая среда на второй планете от Солнца. Но это неважно. Важно, что сам сюжет стал классическим: экипаж отправляется исследовать неведомый мир, а женщина-космонавт ждёт их на борту, переживает из-за потери связи и даже плачет. А Железный Джон? Это же прадедушка всех разнообразных роботов, сопровождавших космических путешественников в кино: и R2-D2 из "Звёздных войн", и, если хотите, даже TARS из фильма "Интерстеллар". А на тот момент такого ни в каком Голливуде ещё и в помине не было.

В фильме также снимались: цветок-людоед, динозавры, птеродактиль и извергающийся вулкан. Вероятно, именно они произвели самое глубокое впечатление на представителей кинокомпании American International. Они просто взяли эту ленту и перемонтировали, притом добавили кадры из ещё одного культового советского фильма в жанре научпоп — "Небо зовёт". О нём речь пойдёт чуть ниже. Так вот, досняли ещё некое количество собственных эпизодов и выпустили всё это под названием "Путешествие на доисторическую планету". Большая часть получившегося опуса — это кадры из фильма "Планета бурь". Первые совпадения начинаются уже на третьей минуте просмотра: появляется вид Венеры из космоса, потом в космический корабль ударяется метеорит, он взрывается, а далее на борту другого звездолёта обескураженный экипаж обсуждает трагедию.

При этом советские актёры в титрах значатся под именами Марк Шеннон, Кристофер Брэнд, Роберт Чантал, Курт Боден... Вместо Владимира Емельянова, Георгия Жжёнова, Георгия Тейха, Юрия Саранцева... А героиню актрисы Кюнны Игнатовой вообще вырезали полностью. Вместо неё сняли американку Фейт Домерг. И на этом не остановились. Позже плагиаторы решили уже как следует самовыразиться и добавили то, чего им больше всего не хватало: минимально одетых красоток. Фильм "Путешествие на планету доисторических женщин" — вершина их кулинарного искусства.

В России этот фильм практически забыли, а за рубежом нет. Между прочим, создателей снятого в 2000 году фильма Red Planet ("Красная планета") упрекали в прямом использовании идей и концепций "Планеты бурь".

А по поводу непосредственного похищения, надо сказать, это был не единственный случай. Вот ещё один прекрасный пример — "Небо зовёт", фильм 1959 года. К слову, если присмотреться, то легко обнаружить, что кадры из него — также без лишних церемоний — вклеены в ремейк "Планеты бурь". В фильме тоже есть вращающаяся станция, а ещё посадка ракеты на плавучую платформу. Ничего не напоминает?

По сюжету советские космонавты готовятся к полёту на Марс. Американские астронавты хотят их опередить, стартуют без предупреждения и подвергают опасности коллег из СССР. Командир советского экипажа ранен. Позже, уже в космосе, американский корабль попадает в беду, а наши отважные космонавты (те самые, с которыми так обошлись) бросаются на помощь. Кинопродюсер и режиссёр Роджер Корман решил показать этот фильм в США, так скажем, с небольшими доработками. Для этого он пригласил одного талантливого студента по имени... барабанная дробь... Фрэнсис Форд Коппола. Молодой режиссёр, будущая легенда, сделал всё так, как надо: убрал неправильные моменты, все надписи СССР и добавил нечто действительно прекрасное.

Наследие Стругацких

Творческий тандем Аркадия и Бориса Стругацких подарил миру большой пласт сюжетов, миров и концепций, которыми кинематографисты пользуются по сей день. Как отечественные, так и западные. Самой известной экранизацией Стругацких, конечно же, является "Сталкер" Андрея Тарковского. Хотя… экранизацией это трудно назвать — Тарковский всегда переиначивал первоисточники. В данном случае — "Пикник на обочине".

По иронии судьбы интерпретации спустя несколько десятилетий подвергся и сам "Сталкер". Мы, конечно же, о фильме "Аннигиляция" Алекса Гарленда. В обоих случаях люди сталкиваются с нечто из космоса, что постепенно меняет мир вокруг себя по законам, которые не вписываются в человеческое понимание Вселенной. Меняет в соответствии, кажется, с желаниями людей, которые в эту зону входят. И в "Сталкере", и в "Аннигиляции" в космос с Земли отправляются группы отчаявшихся интеллектуалов. Отправляются они туда за ответами. И они их там находят. Правда, несколько не в том виде, в котором ожидали.

В отличие от предыдущих примеров, факт вдохновения "Сталкером" авторы "Аннигиляции" и не пытались скрывать. Даже, наоборот, можно сказать, хвастались этим. Оператор голливудской картины Роберт Харди, было дело, публиковал в "Инстаграме" несколько стоп-кадров из "Сталкера" с подписью "Единственный фильм, который находится в нашей исследовательской библиотеке". В тот момент Харди и Гарленд работали над "Аннигиляцией". Критики, разумеется, тоже отмечали сильное сходство картин. Чаще всего не в пользу "Аннигиляции".

В проекте Алекса Гарленда есть сцены, которые покадрово повторяют "Сталкера". Вход группы учёных в зону, целый ряд общих планов, приближение к Исполнителю желаний. Но разница всё же заметна. В первую очередь из-за того, что красочность сцен в "Сталкере" — результат дотошности оператора, а не навыков специалистов по CGI.

"Аннигиляция" снята по мотивам первой части трилогии романов Джеффа Вандермеера. Две последующие называются "Авторитет" и "Принятие". Люди, читавшие эти романы, утверждают, что если "Аннигиляция" — это "Пикник на обочине", то "Авторитет" — другое произведение Стругацких — "Улитка на склоне".

Вдохновившихся Циолковским не счесть

Не только советские фантасты и кинематографисты бесконечно благодарны великому теоретику и визионеру Константину Циолковскому. Отцу современной ракетной техники и автору идей о космизме и колонизации других планет поклоняются во всём мире, включая Голливуд.

Но пока остановимся в СССР. В 1936 году под надзором самого Константина Эдуардовича был снят фильм "Космический рейс". И именно там впервые были использованы тросы для имитации нулевой гравитации. Клушанцев, а затем и Кубрик, и тысячи других режиссёров подглядели приём именно там. Сей факт признают даже американцы.

Космические лифты, придуманные Циолковским, встречаются в бесчисленном множестве западных романов, фильмов и даже видеоигр в жанре Sci-fi. Из писателей идею быстрого вертикального перемещения на миллионы километров сильнее прочих облюбовал, пожалуй, упомянутый уже Артур Кларк.

Самый свежий пример из кино — "Алита". В этой истории про девушку-киборга мир богатых расположен на орбите Земли. Попасть в него, разумеется, можно только на "лифте Циолковского".

Пример в играх — Prey образца 2016 года. Сюжет проекта развивается в альтернативной вселенной, где президент Джон Кеннеди переживает покушение, а после заключает союз с СССР. Вместе сверхдержавы начинают осваивать космос. Но США, конечно же, оказываются на шаг впереди: первыми строят космический лифт по заветам Циолковского и приобретают экономическое превосходство.

В одном из эпизодов сериала "Загадки Мёрдока" дочь Циолковского вместе с изобретателем строит ракету по чертежам, чтобы стать первым человеком в космосе. Разумеется, в 1905 году ничего у них не получается.

Таких примеров очень и очень много. Рассказу про одни только фильмы, на основе идей нашего великого визионера можно посвятить сюжет.

Кстати, у вас тоже есть возможность повлиять на ту часть массовой культуры, сердцем которой является космонавтика. В Голливуд мы вам пропуск не организуем, а вот научить создавать примитивные спецэффекты очень даже можем. Точнее — не мы, а наши друзья.

В честь сегодняшнего праздника Московский музей космонавтики, AliExpress Russia, соцсеть "ВКонтакте" и проект Rukami провели мастер-класс по созданию из подручных средств модели Солнечной системы. Посмотреть его можно здесь.

Напомним, раньше, когда о компьютерном 3D-рендеринге могли только мечтать даже самые богатые киностудии, все космические объекты, будь то планеты или корабли, делались вручную.

Авторы Адель Романенкова