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Регион
Опубликовано 13 апреля 2020, 00:46
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В Раде заявили, что Гагарина в космос запустили репрессированные украинцы

Юрий Гагарин и Сергей Королёв. Фото © ИТАР-ТАСС

Юрий Гагарин и Сергей Королёв. Фото © ИТАР-ТАСС

Речь идёт о конструкторах Сергее Королёве и Валентине Глушко.

Бывший глава Института национальной памяти Украины (УИНП), а ныне депутат Верховной рады Владимир Вятрович заявил, что полёт Юрия Гагарина в космос стал возможен благодаря репрессированным украинцам, работавшим в лагерях на благо СССР. "Разоблачительный" пост он опубликовал в "Фейсбуке".

На самом деле львиная доля достижений в военно-технической сфере создана зэками с высшим образованием и научными степенями, заявил Вятрович, подразумевая Сергея Королёва и Валентина Глушко.

По словам депутата, искалеченный на допросах Королёв в лагере создавал вместе со своим также находившимся в заключении руководителем Валентином Глушко самолёт Ту-2, реактивный самолёт РД-1 и ракетные двигатели.

Экс-глава УИНП добавил, что в 1944 году известного конструктора освободили досрочно, он отбыл шесть лет принудительного труда. Вятрович отметил, что, несмотря на лишения и каторжный труд, репрессированные украинцы войдут в историю как основатели ракетного дела, запустившие на орбиту первый искусственный спутник и первого космонавта.

Сергей Королёв родился в 1907 году в Житомирской области, Валентин Глушко — в 1908-м в Одессе.

Ранее Следственный комитет России возбудил дело против Владимира Вятровича, его обвиняют в реабилитации гитлеровских сторонников и отрицании итогов Международного военного трибунала в Нюрнберге.

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Дарья Хомякова
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