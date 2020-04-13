Эксперты измерили КПД депутатов Госдумы. В лидерах Толстой, Яровая и Терешкова

Рост активности народных избранников связывают с работой по поправкам в конституцию, а также с проработкой мер против коронавируса.

Количество депутатов, которые с высокой вероятностью могут переизбраться в Госдуму в 2021 году, выросло с начала года на 104 человека — до 192. Об этом свидетельствуют данные рейтинга "Коэффициент полезности депутатов Госдумы", основанного на исследовании политологов Дмитрия Гусева и Алексея Мартынова.

Эксперты связывают рост числа депутатов, имеющих высокую вероятность переизбраться, с активной работой по подготовке изменений в конституцию, а также по разработке мер по борьбе с пандемией.

— В силу вот этого всплеска активности депутатов, в первую очередь, конечно, по поправкам в конституцию, а во вторую — в связи с пандемией коронавируса, многие себя ярко проявили — и вот эта зелёная зона, где, как эксперты считают, существуют высокие шансы на переизбрание, увеличилась, — отметил Мартынов.

В частности, в лидерах оказались вице-спикеры ГД Пётр Толстой и Ирина Яровая, главы думских комитетов — Павел Крашенинников, Леонид Слуцкий, Ярослав Нилов, Анатолий Аксаков. Кроме того, в списке наиболее активных — Оксана Пушкина, Ирина Роднина, Николай Валуев, Вячеслав Фетисов, Геннадий Онищенко, Валентина Терешкова.

Также в рейтинге есть и депутаты с низкой вероятностью переизбрания — их 86 человек.