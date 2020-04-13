Эксперты измерили КПД депутатов Госдумы. В лидерах Толстой, Яровая и Терешкова
Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов, © ТАСС / Антон Новодережкин
Рост активности народных избранников связывают с работой по поправкам в конституцию, а также с проработкой мер против коронавируса.
Количество депутатов, которые с высокой вероятностью могут переизбраться в Госдуму в 2021 году, выросло с начала года на 104 человека — до 192. Об этом свидетельствуют данные рейтинга "Коэффициент полезности депутатов Госдумы", основанного на исследовании политологов Дмитрия Гусева и Алексея Мартынова.
Эксперты связывают рост числа депутатов, имеющих высокую вероятность переизбраться, с активной работой по подготовке изменений в конституцию, а также по разработке мер по борьбе с пандемией.
— В силу вот этого всплеска активности депутатов, в первую очередь, конечно, по поправкам в конституцию, а во вторую — в связи с пандемией коронавируса, многие себя ярко проявили — и вот эта зелёная зона, где, как эксперты считают, существуют высокие шансы на переизбрание, увеличилась, — отметил Мартынов.
В частности, в лидерах оказались вице-спикеры ГД Пётр Толстой и Ирина Яровая, главы думских комитетов — Павел Крашенинников, Леонид Слуцкий, Ярослав Нилов, Анатолий Аксаков. Кроме того, в списке наиболее активных — Оксана Пушкина, Ирина Роднина, Николай Валуев, Вячеслав Фетисов, Геннадий Онищенко, Валентина Терешкова.
Также в рейтинге есть и депутаты с низкой вероятностью переизбрания — их 86 человек.
Чтобы определить позиции в рейтинге, эксперты оценили четыре критерия: результаты народного голосования, индекс законотворческой активности депутата, индекс медийности и уровень экспертной оценки работы депутата в регионе. При этом спикер Госдумы и лидеры думских фракций не учитывались в исследовании.