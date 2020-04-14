От свиного гриппа умерло 18,4 тысячи человек. CoViD-19 уже унёс жизнь почти 120 тысяч жителей Земли.

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус сообщил, что коронавирусная инфекция в десять раз опаснее свиного гриппа.

Гебреисус отметил, что пандемия свиного гриппа продолжалась с января 2009-го по август 2010-го и за это время было заражено более 1,6 миллиона человек. Смертельными оказались 18 449 случаев, в то время как CoViD-19, вспышка которого случилась в конце декабря 2019 года в Китае, уже заразил почти два миллиона человек, а число жертв превышает количество умерших от гриппа в десять раз.

— Мы можем говорить только то, что знаем, и действовать только на основе того, что знаем. Данные из нескольких стран дают нам более чёткое представление об этом вирусе, о том, как он ведёт себя, как его остановить и как его лечить, — цитирует гендиректора ВОЗ The Independent.

Гебреисус обратился к правительствам стран с просьбой рассматривать воздействие вируса на здоровье человека в качестве первого приоритета при ослаблении мер по социальному дистанцированию.