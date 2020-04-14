Москалькова отметила увеличение числа необоснованных арестов россиян за рубежом

Только по запросу США в прошлом году арестовали 50 граждан России.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова отметила возросшее число необоснованных арестов россиян в разных странах мира по итогам 2019 года.

— Большую обеспокоенность вызывают участившиеся случаи необоснованных арестов за рубежом наших соотечественников, — сказано в тексте ежегодного доклада омбудсмена, опубликованного "Российской газетой".

Уточняется, что более 50 наших сограждан были арестованы в 2019 году только по запросу США.

Также Москалькова отметила, что граждане РФ подвергаются дискриминации за рубежом по признаку родного языка или места проживания.

— Более шести тысяч жителей Крыма, принявших российское гражданство, находятся под угрозой уголовного преследования со стороны Украины по этому признаку, — говорится в документе.

Также в качестве примера приводятся страны Прибалтики, где "продолжается политика языковой и культурной дискриминации российских граждан и соотечественников — массово закрываются школы с преподаванием предметов на русском языке".