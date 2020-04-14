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Регион
Опубликовано 14 апреля 2020, 07:51

Москалькова отметила увеличение числа необоснованных арестов россиян за рубежом

Только по запросу США в прошлом году арестовали 50 граждан России.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова отметила возросшее число необоснованных арестов россиян в разных странах мира по итогам 2019 года.

Большую обеспокоенность вызывают участившиеся случаи необоснованных арестов за рубежом наших соотечественников, — сказано в тексте ежегодного доклада омбудсмена, опубликованного "Российской газетой".

Уточняется, что более 50 наших сограждан были арестованы в 2019 году только по запросу США.

Также Москалькова отметила, что граждане РФ подвергаются дискриминации за рубежом по признаку родного языка или места проживания.

Более шести тысяч жителей Крыма, принявших российское гражданство, находятся под угрозой уголовного преследования со стороны Украины по этому признаку, — говорится в документе.

Также в качестве примера приводятся страны Прибалтики, где "продолжается политика языковой и культурной дискриминации российских граждан и соотечественников — массово закрываются школы с преподаванием предметов на русском языке".

Ранее защита лётчика Константина Ярошенко попросила освободить его из американской тюрьмы из-за коронавируса.

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Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Артур Лапсаков
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