В Госдуме приняли закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны

Целью данного документа является укрепление исторических основ и патриотических традиций.

Госдума на сегодняшнем заседании в ходе третьего чтения приняла закон, согласно которому памятная дата по случаю окончания Второй мировой войны будет перенесена на третье сентября. Сейчас этим днём в России считается второе сентября. Автором документа является председатель Комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.

— Согласно пояснительной записке, документ подготовлен в целях укрепления исторических основ и патриотических традиций, сохранения исторической справедливости в отношении победителей во Второй мировой войне, увековечения достойной памяти погибших при защите Отечества, — говорится в сообщении на сайте нижней палаты парламента.