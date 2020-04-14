Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 14 апреля 2020, 16:04
7152

В Госдуме приняли закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны

Фото © ТАСС / Антон Ваганов

Фото © ТАСС / Антон Ваганов

Целью данного документа является укрепление исторических основ и патриотических традиций.

Госдума на сегодняшнем заседании в ходе третьего чтения приняла закон, согласно которому памятная дата по случаю окончания Второй мировой войны будет перенесена на третье сентября. Сейчас этим днём в России считается второе сентября. Автором документа является председатель Комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.

Согласно пояснительной записке, документ подготовлен в целях укрепления исторических основ и патриотических традиций, сохранения исторической справедливости в отношении победителей во Второй мировой войне, увековечения достойной памяти погибших при защите Отечества, — говорится в сообщении на сайте нижней палаты парламента.

Ранее в Санкт-Петербурге представители сообщества ветеранов обратились к местным властям с просьбой установить в городе памятный мемориал с плитами, на каждой из которых будет название города — героя Великой Отечественной войны, а также Звезда Героя.

BannerImage
Роман Имполитов
  • Новости
  • Законы
  • Госдума
  • Вторая Мировая Война
  • История
  • Наука
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar