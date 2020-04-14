На самоизоляции и без чая. В Индии возникли проблемы со сбором урожая

На плантациях в Ассаме и Дарджилинге не смогли собрать первую партию, вторая тоже под вопросом.

Карантин сорвал сбор урожая на чайных плантациях в индийских регионах Ассам и Дарджилинг, а также в Кении. Аналитики Financial Times предупреждают, что мировые поставки чая на ближайшие полгода могут оказаться под угрозой.

Согласно прогнозу специалистов, в Индии потери могут составить 150 тысяч тонн чая (или примерно 10% производства). Ситуация может усугубиться, поскольку премьер-министр страны Нарендра Моди объявил о продлении карантина.

— Первый урожай дарджилинга утерян, и, если мы не откроемся в скором времени, мы потеряем и второй, — рассказал изданию глава Indian Tea Association Вивека Гоенка.

Он пояснил, что индийское правительство обещало производителям чая статус критически важной отрасли, который освобождает от ограничительных мер, но власти Ассама и Дарджилинга не смогли предоставить необходимых для работы плантаций разрешений.

Аналитики также сообщили, что в Кении ограничительные меры не затронули сбор урожая. Тем не менее поставки были сорваны, поскольку из-за карантина не работает порт Момбаса, откуда экспортируется чай.