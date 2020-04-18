Вот сейчас очень стыдно. Понимаете, какое дело... Математика. Геометрическая прогрессия. Школьный курс! А что сделаешь? Надо же нам составить хоть какое-то представление о том, что мы имеем на сегодняшний день.

Ситуация следующая: имеются научные данные об "индексе заразности" небезызвестного вируса SARS-CoV-2. То есть, собственно, нашего с вами во всех смыслах похожего на репейник нового коронавируса. Данные, правда, разнятся — сначала назвали цифру 3,8, потом снизили до 2,5. Давайте предпочтём наименьшее зло. В принципе, для наглядности можно даже взять не 2,5, а просто 2.

Итак, 2 или 2,5. Это значит, что человек с коронавирусом пошёл на улицу, чихнул и заразил пару человек. Итого у нас уже трое. И вот они отправились в магазин, и каждый, само собой, бесцеремонно и наплевательски начхал на всех и добавил в копилку ещё двоих ни в чём не повинных людей. А поскольку ни у одного из них ни стыда ни совести, то они радостно пошли на шашлыки.

Так вот. Если вычислять в геометрической прогрессии, сколько новеньких получается после каждой прогулки, то при индексе 2 на десятом шаге получается цифра 1024. И это лишь ПРИРОСТ заболеваемости на десятый день такого каждодневного распространения. То есть больше тысячи "новобранцев" вдобавок к тем, что уже заразились. А если сложить всех вместе, то выходит... Минуточку... Более двух тысяч. Так вышло по формуле, где первый член прогрессии 1, а знаменатель 2. А вот если брать не 2, а 2,5, то на десятом цикле заражения уже 15 893 (!) заболевших.

Но на практике получается не совсем как в математических расчётах. После первого чиха у нас 3,5 человека с коронавирусом, так? И они продолжают творить зло ВСЕ ВМЕСТЕ. Коллективно шумно дышат во все стороны, и вот у нас уже 12 человек, а дальше то же самое — и всё хуже и хуже. Тогда цифры ещё интереснее. Там уже на десятый день безответственного поведения больше 140 тысяч заболевших!

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А ведь, между прочим, есть ненулевые основания подсчитывать развитие эпидемии, имея в виду не только новеньких носителей вируса, но и всех предыдущих, ибо они во многих случаях никуда не деваются — коронавирус имеет привычку партизанить, то есть носиться бессимптомно. А бессимптомное ношение — это когда человек и понятия не имеет о том, что среди людей он распоследнее ничтожество. Коронавирус есть, но человек прекрасно себя чувствует, доволен жизнью, обнимает горячо любимую тёщу, у которой, может быть, хронический полиартрит и вообще слабое здоровье. Передал вирус — и пошёл других заражать. В среднем, как установили учёные, такой период подполья у коронавируса длится пять дней, но бывает и десять, а бывает и все 14. То есть вполне может статься, что ПЕРВЫЙ заболевший начнёт закутываться в плед и разыскивать градусник лишь к тому моменту, когда диверсия распространится на тысячи и тысячи человек.

Вот. Теперь вторая часть Марлезонского балета. Грипп. Обыкновенный. Для него индекс обозначен в размере 1,3. То есть каждый больной человек заражает одного и ещё три десятых человека. Полтора землекопа, как в мультфильме. Их становится 2,3, потом в клуб вступает ещё один, потом ещё двое... На десятом цикле заболевает 13 человек, а в сумме их выходит 56. И тут обязательно надо добавить, что в среднем уже НА СЛЕДУЮЩИЙ ДЕНЬ после заражения гриппом любой Карлсон ложится в постель и говорит, что у него самая высокая температура в мире. А значит, он уже не ходит к бабушке и не устраивает чемпионатов по обниманиям.

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Поехали дальше. Есть же и пострашнее мерзости. Например, корь. Она вообще рекордсмен по заразности, её индекс — 15 человек. Даже не хочется считать, что может получиться через 10 циклов заражения. Но есть такая вещь, как иммунитет. У нас есть прививки от кори. А кто-то переболел и таким образом приобрёл иммунитет на всю оставшуюся жизнь. Второй раз ему это уже не грозит. И всё это сдерживает эпидемию. Заболевают разве что дети убеждённых антипрививочников, которым просто до сих пор везло.