Под наблюдением врачей женщина будет находиться в течение года.

Жительнице США Дженнифер Халлер первой сделали инъекцию экспериментальной вакцины от коронавируса нового типа. Об этом американка сообщила в интервью британской газете The Daily Telegraph.

По словам 44-летней матери двоих детей, которая сейчас находится на самоизоляции в городе Сиэтл, штат Вашингтон, ей сделали инъекцию в левое плечо. Процедура длилась всего несколько секунд и была похожа на прививку от гриппа.



— Это было похоже на обычную прививку от гриппа, — рассказала она.

Кроме того, Халлер призналась, что после процедуры у неё слегка поднялась температура, а на второй день заболела рука. Однако в скором времени эти неприятные ощущения прошли и "всё было в порядке".

Американка рассказала, что увидела объявление о наборе добровольцев для испытания вакцины в социальной сети "Фейсбук" и решила поучаствовать в этом историческом процессе.

— Рано или поздно вакцина будет создана, и я буду гордиться тем, что принимала в этом участие, — сказала она в интервью изданию.

Отметим, что в ближайшие дни женщине должны ввести вторую дозу вакцины. Под наблюдением врачей Халлер будет находиться до весны 2021 года.