Геймер рассказал маме, что нашёл её копию в игре, и та ответила ему неожиданным фото

Британец Грант Дайер с ником GrinitD показал на Reddit свою пожилую маму, которая очаровала юзеров в считаные часы. Геймер рассказал, что недавно наслаждался компьютерной игрой и наткнулся на персонажа, очень похожего на его родительницу. Недолго думая, парень отправил ей кадр из игры.

Фото © Reddit / GrinitD

Старушка отреагировала с юмором и интересом, прислав забавный ответ. Она почти точь-в-точь повторила образ персонажа, найдя нужные вещи в своём шкафу. Пенсионерка надела похожую жилетку, рюкзак, штаны и даже добавила значки. По словам Гранта, его мама сейчас занимается волонтёрской работой, помогая ухаживать за растениями в парках. Поэтому у неё могло накопиться немало подходящей одежды.

Отправил маме скриншот с персонажем Final Fantasy 7, думая, что они похожи. Мама воссоздала этот образ, и получилось просто великолепно GrinitD

Фото © Instagram / comfortablydum

Пользователи пришли в восторг от находчивой родительницы. Посту за день поставили более 126 тысяч лайков. А старушку назвали звездой косплея, поразившись и внешнему сходству, и тому, что она сразу нашла необходимую одежду. Особенно пользователей восхитили эффектные очки пенсионерки. Они даже решили посоветовать разработчикам игры немного подкорректировать персонажа.

Ты имеешь в виду, что за эти годы она собрала много вещей от павших врагов? Leujo

Это лучший косплей, который я когда-либо видел Hijosdelhuracan