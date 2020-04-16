Володин назвал решение о переносе Парада Победы вынужденным, но единственно правильным

Ранее об этом объявил президент РФ Владимир Путин.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал решение президента России Владимира Путина о переносе Парада Победы единственно верным. Об этом сообщает пресс-служба Госдумы.

— Перенос Парада Победы — решение вынужденное, но в нынешней ситуации единственно правильное. Мы поддерживаем президента в этом решении, в первую очередь он думает о жизни граждан нашей страны. Безопасность людей, их здоровье — приоритет для государства, — сказал Володин.

Он добавил, что сейчас необходимо ещё с большей ответственностью относиться к здоровью ветеранов и пожилых людей.