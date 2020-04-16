Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 16 апреля 2020, 20:39
4304

Володин назвал решение о переносе Парада Победы вынужденным, но единственно правильным

Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Ранее об этом объявил президент РФ Владимир Путин.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал решение президента России Владимира Путина о переносе Парада Победы единственно верным. Об этом сообщает пресс-служба Госдумы.

Перенос Парада Победы — решение вынужденное, но в нынешней ситуации единственно правильное. Мы поддерживаем президента в этом решении, в первую очередь он думает о жизни граждан нашей страны. Безопасность людей, их здоровье — приоритет для государства, — сказал Володин.

Он добавил, что сейчас необходимо ещё с большей ответственностью относиться к здоровью ветеранов и пожилых людей.

Напомним, сегодня президент РФ Владимир Путин поручил отложить проведение Парада Победы, шествие "Бессмертного полка" и перенести торжества на другую дату, когда будет решена ситуация с коронавирусом.

BannerImage
Анастасия Иванова
  • Новости
  • парадпобеды
  • Бессмертный полк
  • Вячеслав Володин
  • Коронавирус
  • Общество
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar