Шведская принцесса София вышла на работу в больницу из-за нехватки персонала
В связи с ростом числа заразившихся коронавирусом в стране медучреждения проводят курсы подготовки для вспомогательного медперсонала.
Шведская принцесса София Хелльквист начала работать в больнице Софиахеммет в Стокгольме, чтобы помогать врачам бороться с эпидемией коронавируса. Об этом пишет британская газета Daily Mail.
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Перед тем как приступить к работе, София прошла двухнедельные курсы в колледже при больнице. Во время эпидемии каждую неделю их оканчивает около 80 человек, которые хотят помочь снизить рабочую нагрузку на врачей и медсестёр.
Фотографии принцессы в медицинской форме и в окружении персонала клиники разместила придворная пресс-служба.
София Хелльквист — супруга шведского принца Карла Филиппа. Она стала первой за множество столетий принцессой Швеции незнатного происхождения. До замужества София была известна как модель и участница реалити-шоу.
В королевстве на данный момент официально зафиксировано 12,5 тысячи случаев заражения CoViD-19, 1333 из них закончились летальным исходом.
Фото © Instagram / prinsparet