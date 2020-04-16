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Опубликовано 16 апреля 2020, 22:26
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Шведская принцесса София вышла на работу в больницу из-за нехватки персонала

В связи с ростом числа заразившихся коронавирусом в стране медучреждения проводят курсы подготовки для вспомогательного медперсонала.

Шведская принцесса София Хелльквист начала работать в больнице Софиахеммет в Стокгольме, чтобы помогать врачам бороться с эпидемией коронавируса. Об этом пишет британская газета Daily Mail.

Фото © Twitter / @Jakreg76

Фото © Twitter / @Jakreg76

Перед тем как приступить к работе, София прошла двухнедельные курсы в колледже при больнице. Во время эпидемии каждую неделю их оканчивает около 80 человек, которые хотят помочь снизить рабочую нагрузку на врачей и медсестёр.

Фотографии принцессы в медицинской форме и в окружении персонала клиники разместила придворная пресс-служба.

София Хелльквист — супруга шведского принца Карла Филиппа. Она стала первой за множество столетий принцессой Швеции незнатного происхождения. До замужества София была известна как модель и участница реалити-шоу.

В королевстве на данный момент официально зафиксировано 12,5 тысячи случаев заражения CoViD-19, 1333 из них закончились летальным исходом.

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Фото © Instagram / prinsparet

Вера Павлова
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