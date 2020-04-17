Госдума отменила НДФЛ с выплат врачам за работу с больными коронавирусом

Ранее президент России Владимир Путин утвердил перечень новых поручений по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

Депутаты Госдумы во втором и третьем чтении приняли закон, освобождающий от налога на доходы физических лиц компенсационные выплаты работникам здравоохранения за работу с больными коронавирусом, сообщает РИА "Новости".

Инициатива предусматривает освобождение от НДФЛ денежных выплат, поступающих из федерального бюджета в связи с особыми условиями труда и дополнительной нагрузкой на медиков, работающих с инфицированными CoViD-19 гражданами.