В РПЦ призвали россиян молиться на Пасху дома

А тех, кто всё-таки придёт на богослужение, попросили соблюдать меры безопасности.

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Заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе отметил, что соблюдение режима самоизоляции на Пасху — не грех, а вынужденная мера.

— Святейший патриарх призвал к тому, чтобы верующие уделили внимание домашней молитве, молились дома, находясь в добровольном затворе. Призыв особенно актуален для тех регионов, где масштабы распространения коронавирусной инфекции являются очень заметными и широкими, — сказал Кипшидзе в эфире Лайфа.

Он также отметил, что в регионах, где санитарно-эпидемиологическая обстановка всё-таки позволяет лично присутствовать на богослужении, следует соблюдать дистанцию и меры личной гигиены.

— Самое главное, что христианская община сохраняет своё единство в молитве, в таинствах, во взаимной помощи и поддержке. Мне кажется, надо прекратить, особенно в день Пасхи, предаваться какому-то унынию, панике или чувству неопределённости, бесполезности, которое очень часто многих поражает во времена самоизоляции. Давайте подумаем о том, что действительно важно. Важно быть способным дарить радость, любовь своим ближним, сохранять бодрость духа и оптимизм, — добавил заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ.