"Пусть едет на поля". Онищенко ответил Лукашенко на критику российских тестов на коронавирус

По мнению российского парламентария, президенту Белоруссии лучше давать советы колхозникам, как надо сеять.

Все виды российских тест-систем, в том числе тех, что поставлялись в Белоруссию, полностью справляются со своими задачами по выявлению коронавирусных больных. В противном случае Россия бы сама отказалась от их использования, не дожидаясь, пока "великий эскулап" Лукашенко подскажет это. Такое заявление агентству РИА "Новости" сделал бывший главный санитарный врач, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в ответ на критику российских тестов со стороны президента Белоруссии Александра Лукашенко.

— Тест-системы у нас есть в ассортименте, тест-системы работают. Лукашенко я бы посоветовал что: сейчас весна и нужно сеять пшеницу. Пусть он едет на поля и подсказывает своим колхозникам, как нужно сеять, он в этом разбирается. А вот здесь — это не его тема, — сообщил Онищенко.

Также о качестве российских тест-систем рассказали в Роспотребнадзоре. Представители ведомства отметили, что все экземпляры тестов успешно прошли проверку в Китае. Их свойства во многом превосходят зарубежные аналоги.