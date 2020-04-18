Сенатор объяснил важность новых мер, предложенных Путиным для поддержки населения и бизнеса

Константин Долгов подчеркнул, что президент не только даёт поручения, но и лично следит за их выполнением, причём в режиме 24/7.

Сохранение рабочих мест и источников дохода граждан — два главных направления новых мер экономической поддержки населения и бизнеса страны, предложенных президентом России Владимиром Путиным. Это в интервью Лайфу отметил член Совета Федерации, заместитель председателя Комитета по экономической политике, сенатор Мурманской области Константин Долгов. Он считает, что объявленные меры подтверждают твёрдый настрой президента на максимальную поддержку граждан, бизнеса, предпринимателей, в целом экономики.

— В этот сложный период в первую очередь важно сохранить рабочие места. Президент говорил об этом раньше. Дополнительные меры имеют целью именно эти задачи: сохранить людям источник дохода. Очень важная мера — субсидии малому и среднему бизнесу, чтобы они могли выплатить людям зарплату из расчёта МРОТ. Такая зарплата позволит работодателям воспользоваться другими мерами, в частности по снижению ставки страховых взносов. Речь идёт о льготном кредитовании. Вы знаете, сейчас банки активизируют эту работу в соответствии с поручениями правительства, — отметил сенатор.

Константин Долгов сообщил, что также считает принципиально важными решения главы государства выделить субсидии для системообразующих предприятий. Например, для авиационной и строительной отраслей.

— Прослеживается забота о людях в первую очередь. Те меры поддержки врачей, семей с детьми — принципиальные шаги. Это влечёт расходы немалые, триллионы рублей. Это вложения абсолютно оправданные, чтобы не затягивать период спада, максимально быстро его купировать. Президент не только даёт поручения правительству, премьер-министру, чтобы эти меры работали, но и следит сам за выполнением этих мер. Важно, что граждане видят это. Президент в режиме 24/7 контролирует. Делается это абсолютно честно, — заметил сенатор.