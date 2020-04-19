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Регион
Опубликовано 19 апреля 2020, 11:30
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Путин заявил, что общество преодолевает связанные с СССР "фобии прошлого"

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Игорь Иванко

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Игорь Иванко

Причиной тому стали интеграционные процессы между странами.

Постсоветское пространство постепенно преодолевает "фобии прошлого" и боязнь возрождения СССР. Об этом сегодня заявил президент РФ Владимир Путин.

Преодолевая какие-то фобии прошлого, преодолевая страхи по поводу возрождения Советского Союза и советской империи, всё-таки понимание того, что объединение усилий [идёт] на пользу всем, пробивает себе дорогу неизбежно, — сказал глава государства в эфире телеканала "Россия-1".

По мнению президента, это происходит за счёт объединения усилий стран для повышения своей конкурентоспособности. Путин добавил, что участники интеграционных процессов чувствуют эти изменения в обществе.

Ранее глава государства поздравил православных россиян с Пасхой и отметил, что идеалы и ценности праздника помогают всем выстоять в тяжёлое время.

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Роман Имполитов
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