Путин заявил, что общество преодолевает связанные с СССР "фобии прошлого"

Причиной тому стали интеграционные процессы между странами.

Постсоветское пространство постепенно преодолевает "фобии прошлого" и боязнь возрождения СССР. Об этом сегодня заявил президент РФ Владимир Путин.

— Преодолевая какие-то фобии прошлого, преодолевая страхи по поводу возрождения Советского Союза и советской империи, всё-таки понимание того, что объединение усилий [идёт] на пользу всем, пробивает себе дорогу неизбежно, — сказал глава государства в эфире телеканала "Россия-1".

По мнению президента, это происходит за счёт объединения усилий стран для повышения своей конкурентоспособности. Путин добавил, что участники интеграционных процессов чувствуют эти изменения в обществе.