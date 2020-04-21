СМИ: Разведка США заподозрила у Ким Чен Ына тяжёлую болезнь

По данным высокопоставленного северокорейского чиновника, председатель не появлялся на публике с 11 апреля.

Разведка США проверяет данные о состоянии здоровья лидера КНДР Ким Чен Ына, который уже несколько дней не появляется на официальных мероприятиях и даже пропустил торжественную церемонию в честь годовщины рождения Ким Ир Сена. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник в американской администрации.

Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) 16 апреля подтвердило, что председатель Госсовета КНДР впервые за многие годы не присутствовал в Кымсусанском дворце Солнца на памятных мероприятиях в честь своего деда. Это породило ряд спекуляций о его болезни после перенесённой операции.

Высокопоставленный чиновник в Правительстве Северной Кореи заявил южнокорейскому агентству Yonhap, что власти не располагают данными об ухудшении здоровья лидера. Тем не менее он подтвердил, что с 11 апреля Ким Чен Ын не появляется на публике. Представитель раскритиковал фальсификации в СМИ и подчеркнул, что руководитель продолжает выполнять свои обязанности.

Несмотря на это, Ким Чен Ын также не посетил 19 апреля сессию Верховного народного собрания, где должны были утверждаться законопроекты и приниматься бюджет. В свою очередь, наблюдатели в средствах массовой информации отметили, что ЦТАК не опубликовало сообщение о ракетных стрельбах, которые обычно происходят в присутствии правителя, из чего был сделан вывод, что стрельбы отменили.

Разведка США послала запросы в ЦРУ, Госдепартамент и Совет национальной безопасности, а также к властям Южной Кореи, однако собеседник CNN не уточнил, какие комментарии были получены.