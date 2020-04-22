В ГД предложили ужесточить наказания за преступления против пенсионеров

Эта группа населения часто подвергается действиям мошенников из-за своей уязвимости.

Зампред Комитета Госдумы РФ по вопросам семьи, женщин и детей Елена Вторыгина планирует внести законопроект, согласно которому тот факт, что жертвой преступления стал пожилой человек, послужит отягчающим обстоятельством. Об этом она рассказала в беседе с РИА "Новости".

— Считаю, что наказание за все преступления, совершённые в отношении пенсионеров, должно быть усилено. Сегодня мои юристы начали работу над законопроектом, в котором совершение преступления в отношении пенсионеров будет считаться отягчающим обстоятельством, — сообщила она.

Она отметила, что поправки коснутся пункта "з" статьи 63. Этот пункт предполагает признание отягчающим обстоятельством преступления, совершённого в отношении беременной женщины, ребёнка, другого беззащитного или беспомощного лица либо лица, которое находится в зависимости от виновного.

По словам депутата, такая инициатива спровоцирована участившимися случаями подобных преступлений. В частности, недавно стало известно, что телефонные мошенники, действовавшие с особым цинизмом, похитили у пенсионеров около 22 миллионов рублей. Среди жертв оказался 85-летний мужчина.

— Как относиться к людям, у которых нет ничего святого? Ведь именно старики сегодня, в период пандемии, находятся в группе риска. И именно их страхами и наивностью цинично пользуются преступники, — подытожила Вторыгина.