Кузнецова — об избиении младенца в Оренбургской области: Смотреть просто невозможно

Сейчас к этому делу подключились правоохранительные органы, рассказала она.

Уполномоченный по правам ребёнка в РФ Анна Кузнецова прокомментировала Лайфу инцидент с избиением маленького ребёнка в Оренбургской области и заявила, что ситуация будет взята под особый контроль.

— Как только нам поступила информация, мы сразу же связались с региональными профильными ведомствами, — сказала она.

Фото © Соцсети

По словам Кузнецовой, шокирующее видео, на котором молодая мать жестоко избивает младенца в Соль-Илецке, было тяжело смотреть.

— Честно признаюсь, смотреть видео дальше первого кадра просто невозможно. Малыша бьют, потом кидают на диван. Страшно представить, куда бы он полетел в следующий раз, — рассказала детский омбудсмен.

Уполномоченный по правам ребёнка отметила, что на данный момент малыш изъят у матери и находится в больнице под присмотром медиков. В ближайшие дни врачи обследуют младенца.

Фото © Соцсети

Что касается матери, то Кузнецова добавила, что женщина является сиротой и родственников у неё нет. Известно, что женщина хотела передать ребёнка в детский дом, однако неясно, почему она не пошла официальным путём.

— Сейчас к этому делу подключились правоохранительные органы, уверена, они найдут ответы на эти вопросы. В том числе они дадут оценку действиям или бездействию органов профилактики, предпринимались ли какие-то меры по недопущению подобной ситуации, — заключила Кузнецова, добавив, что инцидент взят на особый контроль и сейчас главное, "чтобы с ребёнком всё было хорошо".