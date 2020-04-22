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Регион
Опубликовано 22 апреля 2020, 11:55
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Кузнецова — об избиении младенца в Оренбургской области: Смотреть просто невозможно

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова. Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова. Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

Сейчас к этому делу подключились правоохранительные органы, рассказала она.

Уполномоченный по правам ребёнка в РФ Анна Кузнецова прокомментировала Лайфу инцидент с избиением маленького ребёнка в Оренбургской области и заявила, что ситуация будет взята под особый контроль.

Как только нам поступила информация, мы сразу же связались с региональными профильными ведомствами, — сказала она.

Фото © Соцсети

Фото © Соцсети

По словам Кузнецовой, шокирующее видео, на котором молодая мать жестоко избивает младенца в Соль-Илецке, было тяжело смотреть.

Честно признаюсь, смотреть видео дальше первого кадра просто невозможно. Малыша бьют, потом кидают на диван. Страшно представить, куда бы он полетел в следующий раз, — рассказала детский омбудсмен.

Уполномоченный по правам ребёнка отметила, что на данный момент малыш изъят у матери и находится в больнице под присмотром медиков. В ближайшие дни врачи обследуют младенца.

Фото © Соцсети

Фото © Соцсети

Что касается матери, то Кузнецова добавила, что женщина является сиротой и родственников у неё нет. Известно, что женщина хотела передать ребёнка в детский дом, однако неясно, почему она не пошла официальным путём.

Сейчас к этому делу подключились правоохранительные органы, уверена, они найдут ответы на эти вопросы. В том числе они дадут оценку действиям или бездействию органов профилактики, предпринимались ли какие-то меры по недопущению подобной ситуации, — заключила Кузнецова, добавив, что инцидент взят на особый контроль и сейчас главное, "чтобы с ребёнком всё было хорошо".

Напомним, накануне Лайф опубликовал нашумевшую видеозапись. На её кадрах запечатлено, как девушка, пытаясь "успокоить" плачущего малыша, сначала бьёт его рукой в область спины, затем по голове, а в конце швыряет на диван. Все действия горе-мамаша сопровождает бурным потоком мата и жалоб на усталость. Впоследствии стало известно, что против неё следователи возбудили уголовное дело.

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Анна Сокова
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