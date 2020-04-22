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Опубликовано 22 апреля 2020, 15:53

Португальские учёные разгадали 1000-летнюю загадку редких синих чернил

Это открытие поможет разработать способы реставрации средневековых произведений искусства.

Исследователи из Португалии смогли восстановить рецепт 1000-летних чернил, которые использовались в Средние века, сообщается в журнале Science Advances.

Пурпурно-синий пигмент — фолиум — активно использовался наряду с индиго, но после изобретения книгопечатания и синтетических чернил его рецепт был утрачен. Однако, как теперь выяснили учёные, единственным ингредиентом фолиума было серебристо-зелёное растение Chrozophora tinctoria.

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Результаты научной работы помогут учёным разработать способы реставрации средневековых произведений искусства, где использовался этот краситель.

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Фото © Pixabay

Варвара Романова
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