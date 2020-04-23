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Регион
Опубликовано 23 апреля 2020, 02:08

В Госдуме предложили отменить "декларативную" блокировку Telegram

Фото © Flickr / Marina Stroganova

Фото © Flickr / Marina Stroganova

По словам авторов инициативы, нынешнее положение дел с безуспешными ограничениями наносит урон имиджу власти.

Депутаты Государственной думы направили премьер-министру Михаилу Мишустину предложение об отмене мер по блокировке "официальных сервисов" распространения информации на период введённого режима повышенной готовности из-за мировой пандемии коронавируса. Копия документа также была направлена в Минкомсвязи. Об этом сообщает "Коммерсант".

Депутаты уточняют, что имеют в виду "Телеграм", который сейчас, несмотря на блокировку, используется в том числе оперштабами правительств Москвы и Подмосковья для информирования о текущей ситуации с коронавирусом, — говорится в публикации.

Один из авторов инициативы, Дмитрий Ионин, в беседе с ТАСС отметил, что считает сложившуюся вокруг мессенджера ситуацию неоднозначной, поскольку государственные органы, с одной стороны, признают полезность сервиса и пользуются им. А с другой стороны, они должны "формально" продолжать с ним борьбу. При этом он отметил, что у российских пользователей зачастую не возникает помех при использовании "Телеграма".

Поэтому мы с коллегой Тумусовым предложили вариант, который обнулит эту ситуацию и не заставит ни власть, ни мессенджер считать себя проигравшим, — приводит его слова агентство.

При этом он отмечает, что, пока предложение не получит одобрения со стороны Минкомсвязи, оно не будет вынесено в Госдуме. В министерстве факт получения документа подтвердили и уточнили, что он находится на рассмотрении.

Ранее Лайф сообщал, что Федерация газетных издателей Италии попросила правительство заблокировать "Телеграм", поскольку пользователи предпочитают читать пиратские версии статей там, вместо того чтобы покупать их.

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Сергей Тюленин
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