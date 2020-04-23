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Регион
Опубликовано 23 апреля 2020, 03:50

Миронов предложил Мишустину выплачивать более 12 тысяч рублей всем безработным

Сейчас средства могут получить лишь те, кто лишился работы после 1 марта 2020 года.

Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов обратился к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с предложением установить выплаты в размере 12 130 рублей для всех безработных — вне зависимости от даты их увольнения. Соответствующее письмо имеется в распоряжении ТАСС.

По мнению парламентария, нынешняя ситуация, при которой выплаты могут получить уволенные после 1 марта 2020 года, негативно сказывается на других безработных гражданах, в том числе и тех, у кого есть дети.

В этой связи Миронов просит установить пособие по безработице в размере 12 130 рублей всем уволенным гражданам РФ вне зависимости от даты увольнения. Одной из целей такой меры он называет сохранение конституционного принципа равенства прав и свобод человека и гражданина.

Напомним, премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о выплатах в размере 12 130 рублей безработным, потерявшим должность с 1 марта.

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Фото © Pixabay

Артур Белкин
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