Мишка и Машка. Как в Красной армии служили верблюды

Оглавление Машка и Мишка На запад!

Летом 1942 года фашисты рвались к Кавказу. Группа армий А шла в наступление, надеясь захватить советские нефтепромыслы, группа армий B наступала на Сталинград, надеясь захватить город и перерезать пути снабжения, шедшие по Волге. А между ними в калмыцкие степи курсом на Астрахань ворвалась моторизованная дивизия генерала Зигфрида Хенрици. 12 августа 1942 года пала Элиста, до Астрахани оставалось всего ничего — 280 километров.

Чтобы не допустить захвата города, а следовательно, и устья Волги, в Астрахань на помощь двум курсантским полкам прибыла 34-я гвардейская стрелковая дивизия под командованием генерал-майора Иосифа Губаревича, которая могла развернуть против дивизии Хенрици 70 артиллерийских противотанковых орудий и почти 200 миномётов.

К несчастью, вся тягловая техника дивизии была потоплена на баржах, шедших по Волге. В Астрахани для перевозки орудий срочно мобилизовали грузовики местных предприятий, но этого было мало. Хотели мобилизовать лошадей, но и лошадей в нужном количестве не оказалось. Это грозило катастрофой: в конце августа фашисты взяли село Хулхута, до Волги оставалось чуть более сотни вёрст.

И тогда в штабе фронта кому-то в голову пришла идея — мобилизовать у местного населения верблюдов. Выполнить приказ было поручено начальнику тыла 28-й армии полковнику Яновскому, который сумел по местным селениям насобирать почти тысячу кораблей пустыни. Не все верблюды были приручёнными, некоторых пришлось отлавливать в пустыне из одичавших табунов. Не обошлось без курьёзов: верблюды не слушались, плевались. На выручку бойцам пришли местные пастухи — старики и мальчишки. Они обучили красноармейцев обращению с этими животными.

Сначала бойцы зубоскалили и шутливо называли новый транспортный батальон кавалерией Яновского, но вскоре по достоинству оценили неприхотливых животных.

Лето 1942 года выдалось на редкость знойным, воевать приходилось в безводной степи, корма для лошадей почти не было, а воду требовалось экономить даже для людей. Корабль пустыни мог неделями обходиться без воды и еды или питаться колючками и перекати-полем. Два верблюда спокойно тянули пушку, которую могли сдвинуть с места лишь две-три пары лошадей. Но главное — эти животные обладали флегматичным нравом и стоически переносили грохот артналёта или миномётного обстрела.

После того как оказалось, что верблюды справляются с задачей, их стали подвозить из Казахстана и Туркмении. Всего в 28-ю армию было мобилизовано около семи тысяч верблюдов.

"Верблюды на прифронтовой полосе", К.К. Флёров. Фото © Mytashkent.uz

Они исправно подвозили на позиции тяжёлые грузы — снаряды, воду, горючее, могли без остановки волочь 10–15 километров трофейную фуру с ранеными, а главное — на них можно было ходить в разведку. А после того как немцев удалось сдержать под Хулхутой, партизаны-калмыки активизировали диверсионно-разведывательную деятельность и использовали верблюдов для дальних рейдов в тылы противника.

Машка и Мишка

Однако среди огромного количества верблюдов легендарными стали только два — Машка и Мишка. Этих верблюдов забрали из посёлка Нижнего Баскунчака Ахтубинского района Астраханской области.

Верблюд по кличке Мишка был большим и невозмутимым, а его невольная подруга Машка была нервной и злой. Эту пару вместе с десятками других животных направили в 902-й стрелковый полк, где Машку и Мишку прикомандировали к расчёту сержанта Григория Нестерова. И так уж получилось, что из тысяч мобилизованных животных именно они вместе с командиром расчёта Нестеровым не только выжили, но и дотащили 76-миллиметровую пушку ЗиС-3 до логова фашистов — Берлина.

Вместе с бойцами Красной армии корабли пустыни отстояли Астрахань и двинулись на запад — освобождать страну от фашистов. Всего в 902-м полку было 350 живых тягачей. Уцелели немногие. Уже в конце декабря на берегах Маныча колонна артиллерии нарвалась на танки генерала Эриха фон Манштейна, которые шли на соединение с армией Паулюса. Немцы расстреляли колонну и перебили почти всех животных. Выжившие в бойне солдаты слышали, как фашисты добивали раненых животных и хохотали, называя их русскими танками — "руссиш панцерн".

Однако и Мишке, и Машке удалось в том бою уцелеть. Выжило после встречи с танкистами Манштейна ещё 34 животных. Они дотащили орудия до Ростова, где полк укомплектовали тягачами и лошадьми, а большую часть верблюдов перевели в хозяйственную часть.

Тут же, под Ростовом, произошла курьёзная ситуация: бойцы полка заняли станицу Цимлянскую, в которой раньше делали игристые вина. Красноармейцы надеялись отведать шампанского, но сколько в хатах ни искали, ничего не нашли. Зато хмельное нашли верблюды: они наелись виноградного жмыха и опьянели так, что легли и стали реветь.

Командир батальона рассердился, что бойцы не усмотрели за животными, и даже накричал на них: "Фашист отступает, догонять надо, а у вас верблюды пьяные и идти никуда не хотят!"

На запад!

После Ростова Машку, Мишку и Нестерова ждала долгая дорога в западном направлении. Вместе с бойцами верблюды вынесли все тяготы пути: взятие гитлеровского укрепрайона на западном берегу Миуса в 1943 году, форсирование Днепра, освобождение Одессы, завершение Ясско-Кишинёвской операции в Молдове, бои за Бухарест, Польшу, форсирование Одера, сражение в Восточной Пруссии.

Три тысячи километров протащили верблюды ЗиС-3 Григория Нестерова и доставили орудие прямиком в Берлин. Как написал в книге "Тайный советник вождя" русский писатель, ветеран Великой Отечественной войны Владимир Успенский, именно пушка Нестерова сделала первый выстрел по гитлеровскому Рейхстагу. Рассказывают, что помимо снарядов верблюды приготовили фашистам ещё и чисто верблюжий "сюрприз" — оплевали стены горящего здания.

Но Машка и Мишка дошли до Берлина не одни. Вместе с ними в столице Германии появились верблюд Яшка из калмыцкой деревни Яшкуль (на улицах Берлина он щеголял попоной с надписью "Астрахань — Берлин"), верблюдица Тамара, тащившая полевую кухню, и верблюд Кузнечик, умело прятавшийся от обстрелов и сворачивавшийся калачиком в воронках от разорвавшихся снарядов. Советские солдаты шутки ради обвешивали верблюдов муаровыми лентами, на которые цепляли гитлеровские награды.

А после Победы Машку и Мишку увезли в Москву — в зоопарк на заслуженную пенсию.