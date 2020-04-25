Депутат Госдумы Леонид Калашников госпитализирован с коронавирусом
Депутат Госдумы Леонид Калашников. Фото © ТАСС / Дмитрий Серебряков
Врачи диагностировали у парламентария двустороннее воспаление лёгких.
Депутат Государственной думы от фракции КПРФ Леонид Калашников отправлен в больницу в связи с ухудшением состояния здоровья. Врачи диагностировали у него двустороннее воспаление лёгких, вызванное коронавирусом. Об этом ТАСС сообщил сам народный избранник.
— Я настоял на том, чтобы сделать томографию, и томография это выявила. Двустороннее воспаление лёгких. Вызванное, да, коронавирусом. Я сейчас в больнице, — сообщил депутат.
Как уточнил парламентарий, вероятнее всего, он заразился коронавирусом от своего водителя.
Как сообщал Лайф, общее число заразившихся с начала эпидемии в России достигло 74 588 человек. Из них 681 пациент скончался от коронавирусной инфекции и сопутствующих заболеваний. А число выздоровевших пациентов увеличилось до 6250 человек.