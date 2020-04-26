Депутат Госдумы попросил Генпрокуратуру проверить сериал "Зулейха открывает глаза"

По его мнению, фильм очерняет историю страны и оскорбляет чувства верующих.

Председатель Комитета Госдумы по развитию гражданского общества Сергей Гаврилов попросил Генпрокуратуру проверить сериал "Зулейха открывает глаза" на предмет оскорбления чувств верующих. Также он обратился в Минкультуры с призывом не финансировать из бюджета фильмы, "очерняющие историю страны". Об этом сообщается на сайте комитета.

— Мною направлены обращения в Генеральную прокуратуру РФ с просьбой проверить сериал на предмет оскорбления чувств верующих и в Министерство культуры РФ о прекращении практики использования бюджетных средств на производство фильмов, очерняющих историю страны, раскалывающих общество и оскорбляющих верующих, в том числе руководителей религиозных организаций, — сказал он.

Депутат заявил, что многонациональный народ России учитывает мнение религиозных организаций и общин традиционных конфессий.