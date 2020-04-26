Депутат Госдумы попросил Генпрокуратуру проверить сериал "Зулейха открывает глаза"
Кадр из видео YouTube / "Будет кино", "Зулейха открывает глаза"
По его мнению, фильм очерняет историю страны и оскорбляет чувства верующих.
Председатель Комитета Госдумы по развитию гражданского общества Сергей Гаврилов попросил Генпрокуратуру проверить сериал "Зулейха открывает глаза" на предмет оскорбления чувств верующих. Также он обратился в Минкультуры с призывом не финансировать из бюджета фильмы, "очерняющие историю страны". Об этом сообщается на сайте комитета.
— Мною направлены обращения в Генеральную прокуратуру РФ с просьбой проверить сериал на предмет оскорбления чувств верующих и в Министерство культуры РФ о прекращении практики использования бюджетных средств на производство фильмов, очерняющих историю страны, раскалывающих общество и оскорбляющих верующих, в том числе руководителей религиозных организаций, — сказал он.
Депутат заявил, что многонациональный народ России учитывает мнение религиозных организаций и общин традиционных конфессий.
Действие сериала "Зулейха открывает глаза" по роману Гузель Яхиной происходит в 1930 году. У татарской крестьянки красногвардейцы убивают мужа, а её отправлют в ссылку в Сибирь. После премьеры партия "Коммунисты России" призвала запретить его показ, а Духовное собрание мусульман РФ потребовало извинений от авторов за то, что назвали политических заключённых именами российских представителей мусульманского духовенства.