"Чего хочет страна?" В Госдуме оценили возможность переноса майских праздников

Перенос может породить всплеск безработицы и снижение покупательной способности, отметили парламентарии.

Глава Комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов заявил, что перенос майских праздников станет нагрузкой на экономику. Он отметил, что нужно выбирать, чего хочет страна, — "гулять" или "выкарабкиваться из кризиса".

— Переносить 1–5 мая, устраивать дополнительные выходные дни в ущерб экономике было бы неправильно, — цитирует Нилова РИА "Новости".

Депутат отметил, что сам он "сторонник того, чтобы выкарабкиваться и восстанавливаться". Парламентарий добавил, что перенос праздников может породить рост безработицы и снижение покупательной способности.

С Ниловым согласилась и член комитета Ольга Павлова, отметившая, что переносить праздники нельзя, потому что они символизируют памятные даты.