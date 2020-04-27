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Регион
Опубликовано 27 апреля 2020, 07:48
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"Чего хочет страна?" В Госдуме оценили возможность переноса майских праздников

Фото © ТАСС / Александр Демьянчук

Фото © ТАСС / Александр Демьянчук

Перенос может породить всплеск безработицы и снижение покупательной способности, отметили парламентарии.

Глава Комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов заявил, что перенос майских праздников станет нагрузкой на экономику. Он отметил, что нужно выбирать, чего хочет страна, — "гулять" или "выкарабкиваться из кризиса".

Переносить 1–5 мая, устраивать дополнительные выходные дни в ущерб экономике было бы неправильно, — цитирует Нилова РИА "Новости".

Депутат отметил, что сам он "сторонник того, чтобы выкарабкиваться и восстанавливаться". Парламентарий добавил, что перенос праздников может породить рост безработицы и снижение покупательной способности.

С Ниловым согласилась и член комитета Ольга Павлова, отметившая, что переносить праздники нельзя, потому что они символизируют памятные даты.

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