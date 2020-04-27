Экс-жена Кержакова стала членом совета по культуре при Госдуме, несмотря на прошлые проблемы с наркотиками
Пользователи не спешили разделять веселье девушки, упомянув о её лечении от наркозависимости.
26-летняя дочь покойного политика Вадима Тюльпанова поделилась с подписчиками в "Инстаграме" радостной новостью. Милана рассказала, что стала членом совета по культуре, а также надеется, что ей удастся принять участие в реализации многих достойных проектов.
Мои дорогие, я вам не рассказывала, боялась хвастаться раньше времени, но теперь могу смело сказать: я член основного состава Экспертного совета по культуре молодёжного парламента при Государственной думе Федерального собрания Российской Федерации!
И теперь среди других деятелей культуры и экспертов в различных областях культуры я буду помогать молодёжному парламенту при ГД ФС РФ в области выработки законодательных предложений и формирования законотворческой повестки в области культуры
Однако пользователи не спешили разделять восторг Тюльпановой. Юзеры отмечали, что не считают её кандидатуру подходящей для такого занятия. И припомнили ей проблемы с наркотиками, спросив, избавилась ли она от зависимости. На что Милана эмоционально отреагировала, заявив в комментариях: "Беспробудно торчу".
Пишут, что вы лечились от наркомании. Вылечились?
Какая культура? Культура употребления?
Класс, наркоманка стала членом основного состава по культуре
Милана Тюльпанова известна в том числе скандальным разрывом с экс-нападающим "Зенита". Девушка обвиняла Кержакова в краже годовалого сына. А футболист в свою очередь утверждал, что Милана злоупотребляет алкоголем и запрещёнными веществами. Позже блондинка сама призналась, что у неё действительно были проблемы. "Друзья, я хочу признаться во всём, так как под этой фотографией нельзя писать уже другое. Саша забрал ребёнка к себе домой, потому что я 4,5 месяца лежала в наркологической клинике, ребёнок был с нянями, и я лечилась от наркомании. Я никогда не употребляла наркотики, но смерть отца меня сломила! Сначала был алкоголь, потом...", — писала она летом 2018 года.