Экс-жена Кержакова стала членом совета по культуре при Госдуме, несмотря на прошлые проблемы с наркотиками

Мои дорогие, я вам не рассказывала, боялась хвастаться раньше времени, но теперь могу смело сказать: я член основного состава Экспертного совета по культуре молодёжного парламента при Государственной думе Федерального собрания Российской Федерации! И теперь среди других деятелей культуры и экспертов в различных областях культуры я буду помогать молодёжному парламенту при ГД ФС РФ в области выработки законодательных предложений и формирования законотворческой повестки в области культуры

Однако пользователи не спешили разделять восторг Тюльпановой. Юзеры отмечали, что не считают её кандидатуру подходящей для такого занятия. И припомнили ей проблемы с наркотиками, спросив, избавилась ли она от зависимости. На что Милана эмоционально отреагировала, заявив в комментариях: "Беспробудно торчу".

Милана Тюльпанова известна в том числе скандальным разрывом с экс-нападающим "Зенита". Девушка обвиняла Кержакова в краже годовалого сына. А футболист в свою очередь утверждал, что Милана злоупотребляет алкоголем и запрещёнными веществами. Позже блондинка сама призналась, что у неё действительно были проблемы. "Друзья, я хочу признаться во всём, так как под этой фотографией нельзя писать уже другое. Саша забрал ребёнка к себе домой, потому что я 4,5 месяца лежала в наркологической клинике, ребёнок был с нянями, и я лечилась от наркомании. Я никогда не употребляла наркотики, но смерть отца меня сломила! Сначала был алкоголь, потом...", — писала она летом 2018 года.