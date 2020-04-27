Ким Чен Ын умер, дядю вождя скормили псам, а любовницу казнили за порно. 5 мифов о Северной Корее, часть которых может оказаться правдой

Миф 1: Ким Чен Ын и умер, и не умер

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Две недели все мировые СМИ хоронят Ким Чен Ына. Впервые новость о его смерти появилась в китайской социальной сети "Вейбо". Заместитель руководителя гонконгской телекомпании HKSTV написал, что, вероятно, Ким Чен Ын умер. Этот, по сути, слух подхватила американская газета The New York Post. А оттуда уже новость полетела по всему миру. Власти КНДР информацию опровергли, но Ким Чен Ына не показали, а, зная закрытость страны, им мало верят. На сегодня существуют три версии якобы смерти Ким Чен Ына.



По первой версии, в ходе рабочей поездки лидер КНДР схватился за сердце, упал и его не сумели откачать. По второй версии, которую выдвинуло японское издание Shukan Gendai, виноват хирург. Врач должен был сделать вождю простую операцию на сердце. Но так волновался и боялся, что операция вместо одной минуты продлилась восемь и Ким умер. Самую зрелищную версию выдвигает The Daily Mail: британский таблоид считает, что Ким Чен Ына во время неудачного испытания 14 апреля могло убить взрывом северокорейской баллистической ракеты. С большой долей вероятности все эти новости являются домыслами и желанием словить немного хайпа на загадочной стране.

Миф 2. Дядю Ким Чен Ына скормили сотне голодных псов на потеху публике

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Эта новость появилась в конце 2013 года и разлетелась по СМИ. Дядю вождя Чан Сон Тхэка долго называли регентом при молодом правителе. И в итоге его казнили, возможно, за попытку госпереворота. Однако в СМИ появилась история про 120 голодных псов, которые терзали тело дяди на глазах у смеющегося племянника и представителей элиты КНДР, — это чистой воды вымысел. Историю про псов придумал шутник из той же соцсети "Вейбо" (китайский аналог "Твиттера". — Прим. Лайфа).

Он часто пишет откровенно стёбные и гротескные истории в стилистике северокорейского патриотизма. И подписывается как Чхве Сын Хо из Пхеньяна. Новость из юмористического блога перепостила гонконгская газета "Вэнь Вей По". А следующие газеты и телеканалы ссылались уже на именитую газету. И новость быстро влетела в мировой топ.

Миф 3. "Любовницу" вождя казнили за порно

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Летом 2013 года южнокорейские СМИ опубликовали информационную бомбу. По версии "информированных источников в Пхеньяне", артисты из КНДР снимались в порнографическом фильме. А одна из участниц была любовницей вождя. Более того, когда всю компанию накрыли спецслужбы, то на съёмках ролика нашли запрещённую в КНДР Библию. Конечно же, всех расстреляли. А первой к стенке пошла якобы любовница вождя — певица Хен Соль Воль.

Сочетание фактов изначально больше напоминало триллер, а не реальную новость. Но СМИ новость опубликовали и оплакали несчастную Хен Соль Воль. В КНДР произошедшее не прокомментировали. Однако в мае 2014 года расстрелянная певица, почти как в своё время украинский журналист Аркадий Бабченко, воскресла перед телекамерами. Выглядела как живая, улыбалась и выступала. Но миф уже сформировался.

Миф 4. Министра расстреляли из зенитки

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Один из самых громких скандалов — это расстрел из зенитной пушки бывшего министра обороны КНДР Хен Ен Чхоля. Новость прошла по СМИ весной 2015 года. Казнь экс-министра действительно была. Но был и неправильный двойной перевод с корейского на английский и русский. Изначально корейские СМИ написали о расстреле из зенитной установки. Российские СМИ подали факт как "расстрел из зенитного орудия", что вызвало много споров и шуток. Всё-таки расстрелять человека из зенитной пушки сложно.

На самом деле, когда корейскую новость опубликовали на английском, использовали выражение antiarcraft gun. Речь идёт о пулемётах, которые применяют в войнах на Ближнем Востоке. Например, такими antiarcraft gun укомплектованы джипы ливийской армии. Такие же орудия ставят на свои машины боевики в Сирии. И, видимо, об этом изначально зенитном пулемёте и писали корейские СМИ. А только потом он превратился в зенитную пушку.

Миф 5. Северная Корея обыграла Японию, США и Китай на чемпионате мира по футболу

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Закончим безобидным спортивным фейком. "Один из телеканалов КНДР сообщил об успехах национальной сборной страны на чемпионате мира – 2014 в Бразилии. В репортаже говорится, что Северная Корея разгромила Японию со счётом 7:0, США — со счётом 4:0 и выиграла у Китая со счётом 2:0" — это цитата с сайта championat.com. Новость в 2014 году растиражировало множество как российских, так и международных СМИ. Мол, посмотрите, как северокорейская пропаганда дурачит жителей страны и монтирует фейковые победы.