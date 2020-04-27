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Опубликовано 27 апреля 2020, 20:14

Исаев: Поправки в конституцию гарантируют, что зарплаты в стране будут не меньше МРОТ

Фото © Агентство городских новостей "Москва"

Фото © Агентство городских новостей "Москва"

Он подчеркнул, что за закрепление этого положения в качестве социальной гарантии профсоюзы боролись почти 30 лет.

Принятие предлагаемых поправок в конституцию закрепит положение о том, что минимальная зарплата в стране не может быть ниже МРОТ. Об этом рассказал первый замглавы фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрей Исаев.

Он добавил, что в 75-й статье основного закона страны может появиться положение о том, что государство гарантирует всем минимальный размер оплаты труда не ниже прожиточного минимума.

Это будет означать, что никто — ни правительство, ни Госдума — никогда не сможет этого отменить. Что бы то ни было, заработная плата в нашей стране не может быть меньше минимального размера оплаты труда, а тот в свою очередь не может быть ниже прожиточного минимума,приводит его слова пресс-служба партии.

Россияне назвали самые важные поправки в конституцию
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Парламентарий отметил, что в конституции также предлагается закрепить принцип социального партнёрства. Это позволит принимать решения в важнейших сферах лишь с учётом мнения тех, кого они затрагивают.

Ранее в ОНФ назвали поправки в конституцию, которые стали особенно актуальны на фоне пандемии коронавируса.

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София Алабина
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