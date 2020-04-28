"Другого метода не существует". В Госдуме назвали единственный способ остановить коронавирус
В нижней палате парламента обратили внимание на то, что пока не удаётся достичь снижения числа заболевших.
Решение о продлении режима самоизоляции, которое приняли власти Московской области, является единственным шагом на пути к победе над коронавирусом. Такое мнение в беседе с RT выразил заместитель председателя Комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин.
— Другого метода не существует. К сожалению, у нас пока нет позитивной динамики. Само собой, люди устали, в изолированных условиях находиться уже очень тяжело. Но нужно выдержать ещё немного, чтобы в конечном итоге мы могли иметь гарантии того, что динамика будет снижаться, — отметил Говорин.
По его словам, жителям страны необходимо сейчас помочь врачам своим ответственным поведением. Это, в свою очередь, поможет уменьшить число инфицированных. Говорин также призвал провести ближайшие майские праздники дома.
Фото © ТАСС / Сергей Бобылев