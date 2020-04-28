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Регион
Опубликовано 28 апреля 2020, 01:18
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"Другого метода не существует". В Госдуме назвали единственный способ остановить коронавирус

В нижней палате парламента обратили внимание на то, что пока не удаётся достичь снижения числа заболевших.

Решение о продлении режима самоизоляции, которое приняли власти Московской области, является единственным шагом на пути к победе над коронавирусом. Такое мнение в беседе с RT выразил заместитель председателя Комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин.

Другого метода не существует. К сожалению, у нас пока нет позитивной динамики. Само собой, люди устали, в изолированных условиях находиться уже очень тяжело. Но нужно выдержать ещё немного, чтобы в конечном итоге мы могли иметь гарантии того, что динамика будет снижаться, — отметил Говорин.

В Подмосковье продлят режим самоизоляции на майские праздники
В Подмосковье продлят режим самоизоляции на майские праздники

По его словам, жителям страны необходимо сейчас помочь врачам своим ответственным поведением. Это, в свою очередь, поможет уменьшить число инфицированных. Говорин также призвал провести ближайшие майские праздники дома.

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Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Артур Белкин
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