Хафтар разорвал Схиратское соглашение и провозгласил себя правителем Ливии

В Госдуме такое заявление назвали лишь попыткой признать остальную власть в стране вне закона.

Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар объявил о разрыве Схиратского соглашения, которое формировало Правительство национального согласия (ПНС) страны, а также заявил о принятии управления государством на себя.

— Генеральное командование вооружённых сил принимает на себя руководство страной и объявляет о прекращении действия Схиратского соглашения. Несмотря на тяжёлое бремя ответственности, мы принимаем волю народа и делегируемый им мандат, — передаёт слова Хафтара телеканал Sky News Arabia.

Он отметил, что главным приоритетом для ЛНА всегда являются интересы народа Ливии, поэтому его целью станет выстраивание демократии в стране и формирование постоянных гражданских институтов в соответствии с волей народа.

Схиратское соглашение же, по которому в стране формировались Правительство национального согласия и президентский совет, только разрушало страну, подчеркнул Хафтар.

Диппредставители США в Ливии выразили сожаление по поводу принятого Хафтаром решения. По мнению послов, политические изменения в стране не могут быть навязаны односторонним заявлением. Тем не менее американские дипломаты призвали ЛНА к гуманитарному прекращению боевых действий и началу диалога о развитии страны.