Хафтар разорвал Схиратское соглашение и провозгласил себя правителем Ливии
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В Госдуме такое заявление назвали лишь попыткой признать остальную власть в стране вне закона.
Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар объявил о разрыве Схиратского соглашения, которое формировало Правительство национального согласия (ПНС) страны, а также заявил о принятии управления государством на себя.
— Генеральное командование вооружённых сил принимает на себя руководство страной и объявляет о прекращении действия Схиратского соглашения. Несмотря на тяжёлое бремя ответственности, мы принимаем волю народа и делегируемый им мандат, — передаёт слова Хафтара телеканал Sky News Arabia.
Он отметил, что главным приоритетом для ЛНА всегда являются интересы народа Ливии, поэтому его целью станет выстраивание демократии в стране и формирование постоянных гражданских институтов в соответствии с волей народа.
Схиратское соглашение же, по которому в стране формировались Правительство национального согласия и президентский совет, только разрушало страну, подчеркнул Хафтар.
Диппредставители США в Ливии выразили сожаление по поводу принятого Хафтаром решения. По мнению послов, политические изменения в стране не могут быть навязаны односторонним заявлением. Тем не менее американские дипломаты призвали ЛНА к гуманитарному прекращению боевых действий и началу диалога о развитии страны.
В Госдуме слова Хафтара назвали попыткой объявить прочую власть в стране вне закона. Как заявил председатель Комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий, целью фельдмаршала было заявить, что "единственная правильная сила — это именно он, это именно армия". По мнению Слуцкого, эти слова не дают начала новому витку в ливийском конфликте, пишет "Интерфакс".