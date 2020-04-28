В России могут разрешить продажу масок в торговых центрах и на вокзалах

Предполагается, что изначально подобное могут опробовать в Москве, а затем и в других регионах.

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищёв обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину и мэру Москвы Сергею Собянину с предложением организовать продажу медицинских масок и санитайзеров через вендинговые автоматы в торговых центрах и на вокзалах. Текст письма имеется в распоряжении РИА "Новости".

Парламентарий напомнил, что подобная мера была признана эффективной в защите от коронавируса, в связи с чем возрос спрос на эти товары.